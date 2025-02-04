إيلاف من أنقرة: أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا مع رئيس المجلس الانتقالي السوري أحمد الشرع الذي وصل أنقرة الثلاثاء.

وقالت صحيفة "دايلي صباح" التركية إن الشرع التقى بالرئيس التركي في العاصمة أنقرة بعد وصوله جواً قادماً من المملكة العربية السعودية حيث كان يسعى للحصول على المساعدة من دول الخليج لتمويل إعادة إعمار بلاده التي مزقتها الحرب وإنعاش اقتصادها.

وأعادت تركيا، التي تربطها علاقات وثيقة مع الشرع، فتح بعثتها الدبلوماسية في سوريا وأرسلت رئيس استخباراتها ووزير خارجيتها لإجراء محادثات معه بعد وقت قصير من إطاحة قواته المناهضة للنظام ببشار الأسد في الثامن من كانون الأول (ديسمبر).

وقال مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون يوم الاثنين إن الزعيمين سيناقشان "الخطوات المشتركة التي يتعين اتخاذها من أجل التعافي الاقتصادي والاستقرار المستدام والأمن".

تم تعيين الشرع رئيسا انتقاليا، بعد حوالي شهرين من قيادته للقوات المناهضة للنظام إلى النصر من خلال الاستيلاء على مدن رئيسية، حلب، وحمص، وأخيرا العاصمة دمشق، في تتابع سريع.

وكان رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين ووزير الخارجية هاكان فيدان أول من زار الشرع في دمشق بعد أيام من سقوط نظام الأسد. ودعمت تركيا المعارضة السورية ضد الأسد عندما اندلعت الحرب الأهلية في عام 2011.

ومنذ ذلك الحين، دعت أنقرة إلى فترة انتقالية سلمية وحكومة شاملة، وقادت الجهود الدبلوماسية لمساعدة سوريا على استعادة حياتها الطبيعية وضمان الاستقرار في الدول المجاورة حيث تؤثر التطورات بشكل مباشر على تركيا.

وتعهد أردوغان بمساعدة الإدارة السورية الجديدة في تشكيل هيكل الدولة ودستور جديد في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى إعادة البناء بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية.

وتقول أنقرة أيضًا إنها تثق في إدارة الشرع في الحرب ضد الجماعات الإرهابية في سوريا، وخاصة حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري، وحدات حماية الشعب.