إيلاف من القاهرة: هل تبحث الإعلامية المصرية هالة سرحان عن ضوء انحصر عنها؟ أم لازالت تعتقد أن النظام المصري لديه أزمة ثقة ومشكلة ما مع أحمد الشرع الذي أصبح رئيساً لسوريا؟

بهذه التساؤلات تفاعل السوريون وغيرهم مع ما كتبته هالة سرحان عبر حسابها بمنصة إكس X الثلاثاء عن "ساعة أحمد الشرع"، حيث قالت :"السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية للفترة الانتقالية يرتدي ساعة باتيك فيليب وورلد تايم كرونوغراف 5930 جي".

وتابعت :"هذه الساعة هي أول إصدار وورلد تايم بتعقيدتين، وهما الورلد تايم والكرونوغراف، وهي من اصدرات 2016، حركتها أوتوماتيك، والمعدن ذهب أبيض، والسعر 85 ألف دولار".

وقد أثارت كلمات هالة سرحان واستغراقها في وصف الساعة التي ظهر بها الشرع ردة فعل قوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن هدفها من نشر هذه المعلومات، وما إذا كان ذلك نوع من التحريض على الرئيس السوري، واعتباره ليس متواضعاً أو متقشفاً بل يقلد سلوك من سبقوه، وتحديداً بشار الأسد.

هالة سرحان.. بدون تحديث

وقال البعض الآخر أن هالة سرحان تعيش في أيام العلاقة المتوترة بين مصر والنظام السوري الجديد، وليس لديها تحديث أو علم بالتطورات، بعد أن تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، جاء هذا الرأي على اعتبار أن البعض في الاعلام المصري كانوا يهاجمون الشرع والنظام السوري الجديد في بدايات توليه مقاليد الأمور في سوريا.

وقال ثالث عبر منصة إكس X رداً على هالة سرحان :"يستاهل أغلى منها"، فيما هاجمها البعض بصورة مباشرة، حيث كتب حساب تحت اسم د.مروة:"هل ترغبين في ساعة مثلها؟ أول مرة أشوف سيدة كبيرة في العمر وتشعر بالغيرة من شاب بعمر أبنها".

الشرع ابن عائلة ثرية

وكشف البعض الآخر عن أن أحمد الشرع ابن عائلة ثرية قبل أن يكون رئيساً، وشكك حساب "مشعل الجربا" في الأمر برمته وكتب أن ساعة الشرع ليست باتيك فيليب، بل هي ساعة عادية، وشرح تفصيلاً لماذا ليست باتيك فيليب.

على الجانب الآخر هاجم البعض أحمد الشرع في تفاعلهم مع ما كتبته هالة سرحان، وقالوا انها ساعة باهظة الثمن اهداها له الممول لكل ما يحدث في سوريا، وغيرها من طرق الهجوم والانتقاد للرئيس السوري.

أما أكثر الآراء والتفاعلات عقلانية فقد كان لهؤلاء الذين قالوا إن رئيس دولة في حجم سوريا يحق له أن يظهر بأفضل صورة ممكنة، ومن ثم لا توجد مشكلة في أن يملك ساعة من ماركة عالمية.