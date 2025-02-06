قام محتجون في بنغلاديش بتخريب منزل عائلة رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة، وإضرام النيران فيه، بالإضافة إلى منازل أعضاء آخرين في حزبها.

واندلعت الاضطرابات بعد أنباء عن أن حسينة ستخاطب البلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الهند، حيث تعيش في المنفى منذ أن أطاحت بها ثورة قادها الطلاب العام الماضي.

كانت حسينة البالغة من العمر 77 عاماً، التي تولت حكم بنغلاديش لمدة 20 عاماً، تُوصف بالاستبداد؛ حيث قمعت حكومتُها المعارضَة بلا رحمة.

وفي مساء الأربعاء، حطمت حفارة منزل والد حسينة الراحل، الشيخ مجيب الرحمن، الذي يعد الرئيس المؤسس لبنغلاديش، والذي تحول منزله إلى متحف.

ويُنظر إلى والد حسينة على أنه بطل الاستقلال، لكن الغضب الشعبي على ابنته شوّه إرثه بين منتقدي حسينة.

وفي بث مباشر على فيسبوك، أدانت حسينة الهجوم على منزل والدها السابق وطالبت بتحقيق "العدالة".

وقالت "إنهم يستطيعون هدم مبنى، ولكنهم لا يستطيعون محو التاريخ".

ورغم فرار حسينة إلى الهند في أغسطس/آب الماضي، فإن الغضب العارم ضدها وضد أعضاء حزبها رابطة عوامي لم يتبدد، حيث قُتل أكثر من 200 العام الماضي عندما حاولت حكومة حسينة قمع الاحتجاجات.

وفي يوم الأربعاء، قام المتظاهرون أيضاً بتخريب وإحراق منازل وشركات كبار قادة رابطة عوامي.

وكانت هناك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لتطهير البلاد مما وصفت بـ "مواقع الحج الفاشية".

وقالت الشرطة لخدمة بي بي سي البنغالية إن حوالي 700 متظاهر حضروا إلى المقر مساء الأربعاء، وجرى نشر العشرات من ضباط الشرطة.

ومنذ الإطاحة بحسينة، تدير البلاد حكومة مؤقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس.

وتعهد يونس بإجراء انتخابات في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026.