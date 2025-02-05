إيلاف من موسكو: سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي حول تاريخ الشراكة "الممتدة منذ ألف عام بين لندن وكييف".

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تيليغرام" ردا على تصريحات لامي: "ولماذا فقط ألف عام؟ ألم تصطادوا الديناصورات معا؟".

كما أضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بسخرية أن "الشراكة البريطانية الأوكرانية لها جذور عند سفح الأهرامات المصرية".

وكان لامي قد وصل إلى أوكرانيا يوم الأربعاء في زيارة عمل، حيث التقى نظيره الأوكراني أندريه سيبيغا، الذي طلب من بريطانيا توسيع استثماراتها في صناعة الأسلحة الأوكرانية.

الدعم الفوري لكييف

وأعلن وزير الخارجية البريطاني خلال زيارته عن عزم لندن تقديم حزمة دعم جديدة لأوكرانيا بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني، وأكد لامي أن الحكومة البريطانية تؤمن بـ"البناء من أجل المستقبل" بين البلدين، إلى جانب تقديم الدعم الفوري لكييف.

وبحسب لامي: "تزوجت أميرات كييف من أمراء بريطانيين قبل ألف عام"، مؤكدا أن "شراكتنا تمتد إلى مئات وآلاف السنين".

الجدير ذكره، أن بنات أمير كييف ياروسلاف الحكيم كن يتزوجن من حكام أجانب في تلك الأزمنة، فقد تزوجت آنّا من الملك الفرنسي هنري الأول، وتزوجت إليزافيتا من الملك النرويجي هارالد الثالث، بينما تزوجت أناستاسيا من ملك المجر أندراش الأول.

هل تزوجت من ولي العهد إدوارد؟

وبحسب معلومات غير مؤكدة، يُحتمل أن تكون أغاتا (أغافيا) - الابنة الصغرى لياروسلاف - قد تزوجت من ولي العهد الإنجليزي إدوارد المنفي، الذي لم يتول العرش أبدا، لكن المؤرخين يشككون في وجودها.

من ناحية أخرى، كانت زوجة أمير كييف فلاديمير مونوماخ، حفيد ياروسلاف الحكيم، هي الأميرة الإنجليزية غيتا من ويسيكس (ابنة آخر ملوك الأنجلو-ساكسون هارولد الثاني).