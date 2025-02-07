إيلاف من لندن: أعربت دول غربية عن أسفها لإلغاء مراقبة الانتخابات من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتدعو طاجيكستان إلى الانخراط بشكل بناء مع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وألقي البيان الذي وزعته وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية، اليوم الجمعة، السفيرة الكندية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فيرونيك بيبين هالي، نيابة عن الدول المشاركة التالية: أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة وبلدي كندا.

وتجري الانتخابات البرلمانية في طاجيسكتان يوم 2 مارس/آذار 2025.

وقال البيان: في إسطنبول عام 1999، تعهدت الدول المشاركة بدعوة المراقبين للانتخابات من الدول المشاركة الأخرى ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومتابعة تقييم الانتخابات وتوصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، نأسف بشدة لأن سلطات طاجيكستان لم تعتمد مراقبي الانتخابات التابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا/مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوقت المناسب، ولم تقدم أي ضمانات بأنها ستفعل ذلك.

وقد أدى هذا إلى إلغاء بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان للانتخابات البرلمانية المقبلة، وحرم شعب طاجيكستان من تقييم محايد ومستقل للانتخابات.

وقالت السفيرة الكندية في البيان: وكما ذكر مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن الحكومات المضيفة بحاجة إلى توفير الظروف اللازمة للعمل الفعال وغير المقيد لبعثات مراقبة الانتخابات. إن عدم اليقين المطول المحيط بالاعتماد يقوض نزاهة العملية.

الوفاء بالالتزامات

وقالت إن تلبية هذه الشروط الضرورية يشكل جزءًا لا يتجزأ من الوفاء بالتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بدعوة من المراقبين. ونحن نأسف لأن ليس كل الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اختارت الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.

وشكر البيان مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان على جهوده في إعداد ونشر بعثة مراقبة الانتخابات في طاجيكستان. ونحن ندعم بشكل كامل ولاية مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلاليته ومنهجيته الموضوعية المثبتة لمراقبة الانتخابات.

وختم البيان بالقول: نشجع طاجيكستان على المشاركة البناءة مع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بشأن توصيات الانتخابات السابقة، فضلاً عن دعم مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان للوفاء بالتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتخابات الحرة والنزيهة والحقيقية.