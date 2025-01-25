إيلاف من مدريد: تعيش أوروبا تغيرات كبيرة على المتسويات كافة، من شأنها نسف كافة المفاهيم الكلاسيكية الراسخة، فمن المعروف أن السياحة هي قاطرة الاقتصاد في كثير من دول القارة العجوز، وخاصة دول الجنوب، فرنسا وإيطاليا واسبانيا، إلا أن الهجمات السياحية الشديدة في السنوات الأخيرة، وتدفق ملايين السياح على هذه الدول تسبب في حال أقرب إلى الصدمة الاجتماعية لسكانها.

مع وصول أعداد الزوار (السياح) إلى مستويات قياسية في جنوب أوروبا، أصبح بعض السكان محاطين بالكامل بالشقق السياحية، ولا جار "حقيقي" لهم، فعندما سقط زوج إحدى السيدات، الذي كان يعاني من السرطان في ذلك الوقت، في شقة الزوجين في الطابق السادس العام الماضي، تساءلت ماريا بشكل محموم عن الشخص الذي يمكنها الاتصال به للحصول على المساعدة.

في مبنى آخر، وفي عصر آخر، ربما كانت لتسرع إلى المنزل المجاور لتسأل أحد الجيران. لكن هذا لم يكن خيارًا متاحًا في المبنى الذي تسكن فيه والذي يضم 11 وحدة سكنية في وسط لشبونة، حيث انتشرت الشقق السياحية وتحولت الإقامة فيه لفترة طويلة إلى أمر نادر.

لجأت إلى استدعاء خدمة الإطفاء. لكن تلك اللحظة ظلت عالقة في ذهنها، مشيرة إلى المجتمع الذي فقدته مع دخول وخروج السياح بشكل متواصل من جميع وحدات المبنى باستثناء ثلاث وحدات.

قالت ماريا، التي طلبت عدم نشر اسمها الكامل: "أفتقد هذا الأمر حقًا. يجب أن نكون بمثابة شبكة اجتماعية. لكن هذه الشبكة الاجتماعية غير موجودة".

استبدال الجار بسائح.. هنا أصل المشكلة

ويعد هذا الرجل البالغ من العمر 71 عاماً من بين أولئك الذين تُركوا ليصارعوا مشكلة السياحة المفرطة في جنوب أوروبا بأكثر الطرق حميمية: حيث يستبدلون جيرانهم بتدفق ثابت من السياح حاملي الحقائب في مصاعد مبانيهم وممراتهم وقاعاتهم.

ومع تزايد أعداد السائحين الوافدين إلى إسبانيا والبرتغال إلى أرقام قياسية ، وجد بعض السكان أنفسهم يعيشون في مبانٍ تشكل الشقق السياحية أغلب وحداتها. وفي الحالات الأكثر تطرفاً، تُرِك السكان بمفردهم، محاطين بالكامل بالشقق السياحية.

"إنه أمر غريب للغاية. تخيل أنني لا أسكن مع جيران، رغم أنني أعيش في وسط مدينة كبيرة"، هكذا قال أليكس، الذي يعيش في مبنى في لشبونة حيث يتم تأجير كل الوحدات الأخرى عبر منصات مثل Airbnb. "إنه مثل أنني أعيش في مكان أشباح. هناك الكثير من الناس، لكنني لا أعرف أحدًا".

وباعتباره المالك الوحيد الذي يعيش في المبنى، فقد وقع على عاتق أليكس مسؤولية الإبلاغ عن القمامة التي تُترك عند المدخل أو الأسماء المخدوشة على باب المصعد. وقال أليكس، الذي طلب عدم نشر اسمه بالكامل: "أنا مزعج وأكره ذلك أيضًا. لم أقم بالتوقيع على هذا".

وفي حين وصف أليكس وفرة الشقق السياحية بأنها أمر مفهوم نظراً لاعتماد المدينة على السياحة، إلا أنه كان من المحزن رؤية التكاليف الشخصية التي اضطر البعض إلى تحملها.

لا مجتمع حقيقي بسبب كثرة السياح

"إذا احتجت إلى السكر أو إذا كانت لدي حالة طارئة، فلا يوجد باب يمكنني طرقه"، قال أليكس. "نحن نخطط للانتقال لأنني لم أعد أستطيع تحمل عدم وجود مجتمع".

قالت إستر، التي طلبت عدم نشر اسمها الكامل: "إنه أمر فظيع، فظيع للغاية. إنه أمر غير إنساني - لا ينبغي لأحد أن يعيش بهذه الطريقة".

وقالت المرأة البالغة من العمر 69 عاما إنها شاهدت كل أنواع الناس يمرون عبر المبنى. وأضافت: "يترك الناس الزجاجات المكسورة حول المبنى، أو يتركون البول والبراز، ويلقي البعض القمامة من الشرفة".

"في إحدى المرات أحضر أحدهم عاملات جنس إلى هنا وبدأ يمارس الجنس على الشرفة، على مرأى من جميع الجيران."

لقد عاشت الآن على حافة الهاوية باستمرار، تكافح القلق بعد سنوات من الاستعداد لمن قد يظهر بعد ذلك. قالت: "لا تعرف أبدًا ما الذي تتوقعه".

وعلى بعد نحو 700 ميل في لشبونة، ردد جواو بوفوا نفس الرأي. وقال الرجل البالغ من العمر 43 عاما: "أعيش محصورا بين شقتين سياحيتين: واحدة في الأسفل وأخرى في الأعلى".

بدأ جيرانه في المبنى المكون من خمس وحدات سكنية، والذي يقع على مرمى حجر من ساحة التجارة في المدينة، في المغادرة منذ حوالي 10 سنوات. "الوضع مختلف تمامًا الآن. بصراحة، لا أعرف أحدًا هنا... الأمر أشبه بالإقامة في فندق".

سلوكهم غير مضمون

كن على النقيض من الفندق، كان السائحون في هذه الشقق يتجولون في مبنى يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر بأرضيات خشبية، حيث لم يكن هناك اهتمام يذكر بعزل الضوضاء. وقال: "هذا يجعلك تشعر بالقلق في بعض الأحيان. الأمر أشبه باليانصيب لأنك لا تعرف أبدًا ما إذا كان سلوكهم سيتحسن أم لا".

لقد رفض أي احتمال للانتقال. ففي حين أن ارتفاع تكاليف السكن في لشبونة يعني أن هناك فرصة ضئيلة للعثور على عقار مماثل في موقع مركزي، إلا أنه شعر أيضًا بالحاجة إلى مقاومة مغادرة المنطقة حيث بقي مقهى تقليدي واحد وسط بحر من أماكن الغداء العصرية التي تستهدف السياح. "علينا أن نحاول. لأنه إذا استسلمنا، فلن يكون هناك أحد يعيش هنا - المجتمع يتقلص".

وسلط السكان المحليون الستة الذين تحدثوا إلى صحيفة الغارديان من لشبونة وبرشلونة الضوء على مخاوف مماثلة إلى حد ما بشأن التواجد بالقرب من شقق السياح: المصاعد التي غالبًا ما تكون معطلة بسبب نقل الحقائب وعربات التنظيف بانتظام، والمخاوف المتعلقة بالضوضاء التي لا تنتهي مع حفلات السياح، وإغلاق الأبواب وعقد جلسات الدردشة في وقت متأخر من الليل، والتجربة المربكة للعيش مع تيار لا هوادة فيه من الغرباء الذين يتجولون في المناطق المشتركة في المبنى.

في أوائل كانون الأول (ديسمبر)، قررت لورديس بينهيرو، التي تعيش في لشبونة، أنها لم تعد قادرة على تحمل هذا الوضع. فعلى مدى عقد من الزمان، كان الجيران يتقاطرون من المبنى الذي تسكنه والذي يتكون من خمسة طوابق في حي ألفاما بالمدينة، ولكن سرعان ما حل محلهم السياح. وتقول: "قررنا الانتقال إلى أماكن لا تزال تتمتع ببعض المجتمع".

كان من أصعب أجزاء عملية الانتقال هو توديع عدد قليل من السكان الذين ما زالوا في المبنى. وقالت: "بدأ أحدهم في البكاء قائلاً: "نحن نفقد جميع جيراننا". كان الأمر مؤلمًا، فقد كنا نعيش في نفس المكان لأكثر من 30 عامًا".

وهذا هو بالضبط نوع المجتمع الذي كانت مايتي مارتن وجيرانها يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ عليه في حي إيكسامبلي في برشلونة.

عندما انتقلت هي وعائلتها إلى شقتهم في عام 2000، كانت مارتن متأكدة من أنها ستعيش هناك لبقية حياتها. لذا فقد أنفقت أموالها الخاصة على تجديد الشقة المستأجرة لجعلها أكثر راحة، وتحديث النوافذ وإصلاح الحمامات.

شقق سياحية تدمر الحياة الاجتماعية للمواطنين

ثم جاءت الأنباء التي تفيد بأن مالك المبنى حصل على إذن بتحويل جميع الوحدات الـ 120 إلى شقق سياحية. وبمساعدة نقابة سكنية محلية، بدأ المستأجرون في المقاومة، مما أدى إلى توقف تحويل الشقق إلى أن تحسم المحكمة الأمر.

حتى ذلك الحين، يضم المبنى 33 شقة تؤجر للسياح وغيرهم من الزوار قصيري الأمد، مما يؤدي إلى صراع غير عادي بين الثقافات.

"في شباط (فبراير) من العام الماضي، لن أنسى ذلك أبدًا. كان لدينا سائح إيطالي في الشقة بالطابق العلوي قرر التقيؤ - أكرر، التقيؤ - في الفناء الداخلي حيث يعلق الجميع ملابسهم لتجفيفها"، قال مارتن. "من الأفضل لو كان لدي ستارة بلاستيكية للمطر هناك. لأنه كان سيتقيأ على الغسيل بالكامل".

مخدرات في الممرات

في بعض الأحيان، كانت رائحة الماريجوانا تنتشر في الممرات، بينما أصبح من الشائع العثور على أعقاب السجائر ملقاة على شرفات المنازل. في إحدى المرات ذهبت إلى الشقة السياحية التي تعلو شقتها لتسأل عن الضوضاء المتواصلة - "قال لي ابني، الأمر أشبه برقص الصنبور" - فقط لتواجه عازف طبول غاضب أصر على أنه بحاجة إلى التدرب، وفي مرة أخرى تم استدعاء حارس المبنى لتفريق حفلة تضم 24 شخصًا في شقة مخصصة لستة أشخاص.

ولكن مارتن وجيرانها ليسوا الوحيدين الذين يقاومون انتشار الشقق السياحية. ففي لشبونة، وقع أكثر من 6600 من السكان مؤخراً على دعوة لإجراء استفتاء ملزم حول ما إذا كان ينبغي للمدينة حظر الشقق السياحية في المباني السكنية.

شكوى واحتجاجات في الشوارع

في برشلونة، لجأ سكان المبنى الذي تقطنه إستر إلى المحاكم على أمل إلغاء تراخيص الشقتين السياحيتين في المبنى. وفي الصيف الماضي، خرج عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع في مختلف أنحاء إسبانيا، مطالبين بفرض قيود على السياحة الجماعية وإعادة النظر في نموذج الأعمال الذي ألقوا عليه اللوم في دفع أسعار المساكن إلى الارتفاع ودفع السكان المحليين إلى مغادرة المدن.

وفي حين رحبت مارتن بالمعركة، فقد استسلمت أيضًا لفكرة أنها ربما ستُطرد لإفساح المجال لشقق سياحية أكثر ربحية.

"أنا أقاتل هنا، نحن جميعًا نقاتل هنا، لأنني أعتقد أنه يتعين علينا القيام بذلك"، قالت. "لكن الأمر يجعلني أبكي أحيانًا لأن المالك، بصفته المالك، له الكلمة الأخيرة. لذا إذا لم يرغب في تجديد عقد الإيجار، فلديه كل الحق في القيام بذلك".

ولكن في غضون ذلك، كان لتراكم العوامل - التآكل المستمر لمجتمع المبنى النابض بالحياة في وقت ما، والمحن المستمرة الناجمة عن العيش جنباً إلى جنب مع السياح مع القليل من الاحترام للمكان الذي تسميه موطنها - أثر سلبي كبير عليها.

"أنا شخص اجتماعي، أنا كذلك حقًا. ولكن الأمر يصل إلى حد أنني عندما أرى شخصًا يحمل حقيبة سفر، أبتعد عنه"، قالت. "وأنا أعلم أن هذا ليس خطأه. أنا أيضًا سائحة، لأنني وزوجي سافرنا كثيرًا. والآن أنا في الطرف الآخر".