إيلاف من بروكسل: من هم السياسيون الأوروبيون الأكثر ودية مع ترامب؟

من نايجل فاراج إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، إليكم المتنافسون على منصب الهامس في أذن دونالد ترامب في أوروبا.

فقد اكتشفت أوروبا رياضة تنافسية جديدة: المنافسة من أجل التقرب من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

يبدو أن التفاعل الأول عالي المخاطر سار بشكل سيئ. كانت المكالمة الهاتفية النارية بين ترامب ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن مثيرة للقلق للغاية، لدرجة أنها انطلقت على الفور في جولة أوروبية لحشد الدعم في برلين وبروكسل وباريس ضد استيلاء أمريكا على غرينلاند.

وبالنسبة لزعماء آخرين، فإن الخوف الأكبر هو أن الرئيس الجديد قد يفرض تعريفات جمركية عقابية.

لكن هل سيستمع فعلاً؟ فهل هناك أي شخص في بروكسل أو أي مكان آخر في أوروبا يضمن إصغاء ترامب له؟ يصطف السياسيون الأوروبيون لشرح لماذا يجب أن يكونوا هم من "يفسرون" سياسات الكتلة الشائكة للرئيس الأمريكي.

ومع ذلك، أشارت قائمة الدعوة لتنصيبه إلى أن معسكر ترامب أقرب إلى العديد من السياسيين اليمينيين المتطرفين منه إلى القادة الوطنيين الرئيسيين.

في محاولة لتسليط الضوء على من يقف في ترتيب ترامب الدولي، وضعت صحيفة بوليتيكو دليلاً لأبرز "الهامسين لترامب" الطموحين في أوروبا وصنفتهم على أساس "توافقهم مع ترامب".

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني

عندما يتعلق الأمر بكسب ود ترامب، فإن رئيس الوزراء الإيطالي اليميني يأتي في مقدمة الصف.

قبل أن تصبح الزعيمة الوحيدة للاتحاد الأوروبي التي تمت دعوتها لحضور حفل ترامب في يناير/كانون الثاني. في حفل تنصيبها يوم 20 فبراير، التقت ميلوني بالزعيم الجمهوري خلال لقاء سهله ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك عند إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام التي دمرتها النيران في باريس في ديسمبر.

ثم كان هناك لقاء خاص في وقت سابق من هذا الشهر في مقر إقامة ترامب في مارالاغو في فلوريدا، وبعد ذلك وصف ميلوني بأنها " امرأة رائعة " ومنحها فوزًا محليًا من خلال مساعدتها في التفاوض على إطلاق سراح الرهائن في إيران.

إن استعداد ترامب للقاء ميلوني وجهاً لوجه يضعها في مكانة خاصة بها من حيث الوصول مقارنة بزعماء أوروبيين آخرين مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو المستشار الألماني أولاف شولتز.

ومع ذلك، يبقى أن نرى مدى عمق علاقة ميلوني. كما أنها حافظت على علاقات وثيقة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قبل فوز ترامب في الانتخابات.

علامة سوداء أخرى: الإنفاق الدفاعي الإيطالي، الذي يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن ينكمش في عام 2025، بعيد كل البعد عن هدف ترامب المنشود وهو 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأوروبية.

أخيرًا، يمكن أن تصبح علاقة ميلوني مع ماسك عيبًا إذا فقد قطب التكنولوجيا نفوذه فجأة على ترامب.

لكن ما يبدو وكأنه عيوب قد يساعد ميلوني في النهاية، كما يقول بنيامينو إيردي، وهو زميل كبير غير مقيم في المجلس الأطلسي. إن انخفاض الإنفاق الدفاعي "يضعها في وضع فريد لكونها ربما الوحيدة بين اللاعبين السيئين (مثل إسبانيا أو بلجيكا) التي تتحدث نفس لغة ترامب". وقال: "إنها لديها مصلحة كبيرة جدًا في محاولة تثمين هذا التقارب".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

ويعد الزعيم المجري القوي منافسًا آخر على منصب "الهمس الرئيسي" لترامب في أوروبا.

لم يتلق حاكم المجر غير الليبرالي دعوة واحدة بل اثنتين لحضور حفل مارالاغو في عام 2024، وقد رد ترامب الجميل من خلال تكرار اختيار أوربان مرارا وتكرارا في خطاباته، حتى أنه وصفه بأنه "رجل عظيم". كما أن هناك اتصالات مكثفة بين حلفاء ترامب في واشنطن وأصدقاء أوربان في بودابست، الذين ساهموا في خطة "مشروع 2025" لولاية ترامب الثانية التي أعدتها مؤسسة التراث اليمينية.

ومع ذلك، فإن سياسات أوربان الموالية لروسيا والمؤيدة للصين قد تضع عقبة خطيرة على شعبيته مع ترامب في منصبه.

وبينما يهدد ترامب بفرض عقوبات على روسيا لإجبارها على وقف حربها ضد أوكرانيا، تقف المجر في الطريق، حيث هددت هذا الأسبوع بمنع تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.

كما بذل أوربان قصارى جهده لجذب المصالح التجارية الصينية، حيث دعا الشركات المدعومة من بكين لبناء السكك الحديدية ومصانع السيارات الكهربائية في بلاده.

علاوة على ذلك، فقد رفض رئيس الوزراء علناً طلب ترامب بأن تنفق دول الاتحاد الأوروبي 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وفي هذه المرحلة، حتى المجريون يتحوطون بشأن مدى توافقهم مع ترامب.

وقال يانوس بوكا، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي المجري: "إن مسألة التحول إلى جسر بين الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ليست ذات أهمية إلا إذا كانت الإدارة الأمريكية تبحث عن مثل هذا الجسر، وهو أمر لا يمكن اعتباره أمرا مفروغا منه".

وفي حديثه لصحيفة بوليتيكو في ديسمبر/كانون الأول، قال مورافيتسكي إنه سيكون مع رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني "وسيطًا مثاليًا بين الولايات المتحدة وأوروبا".

ولابد أن هذا قد أسعد بعض الأشخاص المقربين من ترامب لأن مورافيتسكي، إلى جانب غيره من السياسيين اليمينيين المتشددين في الاتحاد الأوروبي، وجهوا دعوة لحضور حفل التنصيب.

ولإثبات ولائه، نشر مورافيتسكي صورة لنفسه أمام ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس، وكتب أن "رياح التغيير" كانت تهب "أسرع وأسرع نحو بولندا".

دودا، من جانبه، هو من بين القادة الأوروبيين الذين يعرفهم ترامب أكثر من غيرهم بعد أن التقى به عدة مرات خلال فترة ولايته الأولى. (ومع ذلك، سيترك دودا منصبه في مايو/أيار، ولم يكن لدى ترامب أي وقت ليخصصه في سبتمبر/أيلول عندما ألغى فجأة اجتماعاً مخططاً له).

وفي الوقت الحالي، يلعب حلفاء بولندا دورًا ثانويًا بعد ميلوني، على الرغم من أن أداء وارسو أفضل بكثير من روما من حيث الإنفاق الدفاعي. والسؤال الكبير الآن هو ما إذا كان أحد حلفاء دودا ومورافيتسكي سيفوز بالانتخابات الرئاسية في مايو/أيار.

وإذا أصبح كارول نوروكي، المدعوم من حزب القانون والعدالة، رئيساً لبولندا، فقد يتم الحفاظ على الجسر المؤدي إلى ترامب. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المرجح أن يضيع هذا الامتياز لصالح رئيس وزراء بولندا الحالي دونالد تاسك.

البريطاني نايجل فاراج



ولطالما تفاخر زعيم مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بصداقته مع ترامب، واحتفل بفوز الأخير ليلة الانتخابات في مارالاجو وانضم إلى حفل التنصيب كجزء من مجموعة من اليمينيين العالميين.

حتى أنه تحدث عن فكرة أنه سيقوم بعمل أفضل كسفير للولايات المتحدة من اختيار بريطانيا الفعلي - وقد رد ترامب الجميل من خلال الإشادة به باعتباره رجلاً "وسيمًا" على غرار صورته الخاصة.

إن سياسات الرجلين متوافقة بشكل وثيق، ولطالما ردد فاراج نفس رسالة تحطيم المؤسسة مثل ترامب بينما يحاول زعزعة حكومة حزب العمال في بريطانيا.

ومع ذلك، فإن الأمر لا يقتصر على كل ما هو لطيف وخفيف: فقد وجد زعيم الإصلاح في المملكة المتحدة نفسه بالتأكيد في الآونة الأخيرة غير محبوب مع اليد اليمنى لترامب، ماسك، حيث اختلفا حول دعم ماسك لمحرض بريطاني يميني متطرف مسجون يعتبر متطرفًا للغاية بالنسبة لفاراج.

أضف إلى ذلك حقيقة أن فاراج ليس رئيس دولة أو حكومة ويأتي من دولة جزيرة كانت تحظى باهتمام أقل من ترامب بشكل مطرد.

الفرنسي إريك زمور

تعود علاقة قاذف اللهب الفرنسي اليميني المتطرف مع ترامب إلى عام 2022 على الأقل، عندما أعلن إيريك زيمور أنه كان يتلقى نصيحة سياسية من الرجل الذي سيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وجاء الوحي بمثابة مفاجأة. وعلى الرغم من أن زمور قد صاغ حملته الرئاسية على غرار حملة ترامب، وتبنى دور المحارب الثقافي الذي لا يخشى إثارة الضجة من خلال إثارة الجدل، إلا أن سمعة الرئيس السابق آنذاك كانت في أدنى مستوياتها. في ذلك الوقت، بدت عودة ترامب إلى البيت الأبيض حلما بعيد المنال بعد عزله للمرة الثانية، مما يجعل فكرة اصطفاف المعلق الفرنسي الذي تحول إلى مرشح للرئاسة إلى زعيم مشين تبدو فكرة حمقاء.

وفي نهاية المطاف، تلاشت حملة زمور، وكذلك تلاشت أهميته السياسية. لذلك كانت المفاجأة عندما اكتشفت صحيفة بوليتيكو أن زمور وشريكته السياسية والرومانسية، عضوة البرلمان الأوروبي سارة كنافو، قد حصلا على تذاكر حفل التنصيب.

من حيث السياسة، فإن ترامب وزمور ليسا مناسبين تمامًا، حيث تتوافق معتقدات ترامب الاقتصادية الحمائية بشكل أفضل مع حركة مارين لوبان اليمينية المتطرفة، التجمع الوطني، أكثر من معتقدات حزب زمور.

لكن ترامب أوضح أنه يقدر الولاء والاحترام، وكان زمور هو من تواصل معه خلال أحلك أيام الرئيس.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي

روتي ، وهو مدرس يجسد الود الشجاع ، ليس الشريك الأكثر وضوحًا في السجال لترامب. ولكن بفضل خبرته القيادية الطويلة في هولندا، حيث كان رئيسا للوزراء لمدة 14 عاما، ووظيفته الكبيرة الحالية في حلف شمال الأطلسي، قد يكون مارك روتي في مقدمة الصف عندما يتعلق الأمر بالهمس في أذن ترامب. وبكل بساطة، روته هو الرجل الذي يعتمد عليه ترامب لإجبار الأوروبيين على البدء في إنفاق المزيد على الدفاع.

لقد تولى الهولندي هذا الدور باستمتاع، وأخبر السكان المحليين أن دونالد "على حق" عندما يتعلق الأمر بتحمل الأوروبيين المزيد من المسؤولية عن الدفاع عن أنفسهم، وحذرهم من أن روسيا قد تطرق أبوابهم بعد ذلك إذا فشلوا في التدخل.

وهو أيضًا أحد الأوروبيين القلائل الذين تمت دعوتهم إلى مقر إقامة ترامب في مارالاغو.

من المؤكد أن ترامب أحجم عن الإشادة بروته بعد اجتماعهما. الهولندي أيضًا وسطي طوال حياته ولا يشترك في أي أوجه تشابه أيديولوجية واضحة مع ترامب.

لكن روتي، مثل ترامب، صانع صفقات ولديه ما يقدمه. وقد يكون هذا أكثر قيمة على المدى الطويل من المواءمة السياسية.

الزعيم الألماني المحافظ فريدريش ميرز

إن علاقة فريدريش ميرز بترامب تتعلق بالسلطة والمنصب. وببساطة، فإن ميرز في طريقه لأن يصبح زعيماً لأكبر اقتصاد في أوروبا، الأمر الذي سيجعل منه نظيراً طبيعياً لرئيس الولايات المتحدة.

وقد اعترف ميرز نفسه بهذا الدور، حيث قال في مقابلة الأسبوع الماضي إن "ألمانيا يجب أن تتولى دورًا قياديًا" في المفاوضات مع ترامب.

وقال إن هذا يمكن أن يحدث إذا اشترت ألمانيا طائرات مقاتلة من طراز F-35 من الولايات المتحدة لكنها احتفظت بها في الداخل، وبناء أي مصانع ضرورية: "سيكون ذلك صفقة جيدة لكلا الجانبين".

ويبدو أن ثقة الرجل المحافظ ذو الوزن الثقيل تنبع في الغالب من خلفيته التجارية . ميرز محامٍ متخصص في مجال الشركات، قضى معظم العقدين الماضيين وهو يعمل بهدوء أثناء جلوسه في مجالس إدارة الشركات - بما في ذلك في شركة بلاك روك - ويحقق ثروة صغيرة. وهو معروف أيضًا بمهاجمة اليسار التقدمي بسبب مناقشاته المتعلقة بالجنسين بينما يتحدث عن أوراق اعتماده المناهضة للهجرة.

ومن اللافت للنظر أنه نجا من هجمات ماسك، الذي أشار إلى المستشار الحالي من يسار الوسط، شولز، باعتباره "أحمق"، في حين أيد السياسية الألمانية اليمينية المتطرفة أليس فايدل.

ما إذا كان ميرز سيكون قادرًا على طي الصفحة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع ترامب يظل موضع شك. من المعروف أن ترامب يكره المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، وبينما حاول ميرز التواصل مع ترامب عبر رسالة مكتوبة بخط اليد تهنئه على تنصيبه، لم يكن هناك أي اتصال معروف بين الرجلين.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بعد أن سارع إيمانويل ماكرون إلى تهنئة ترامب على فوزه في الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر، حذر أيضا من أن أوروبا بحاجة إلى البدء في استعراض عضلاتها إذا أرادت كسب احترام الرئيس الأميركي الجديد .

ولم يكن ماكرون حاضرا في حفل تنصيب ترامب، ولم يتلق دعوة رسمية، بحسب دبلوماسيين فرنسيين. لكن المطلعين على بواطن الأمور يشيرون إلى قرار ترامب بحضور إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام كدليل على نفوذ ماكرون لدى الإدارة الأمريكية الجديدة. وعلى هامش تلك الزيارة التقى ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة مستقبل الدعم الأمريكي لكييف.

وقد ينجح نهج ماكرون القاسي في التعامل مع دونالد، الذي بدا واضحا أنه يستمتع بمصافحة الرئيس الفرنسي في ولايته الأولى ( استؤنفت معارك المصافحة هذه أيضا ).

وقد وصف ترامب ماكرون بأنه "رجل لطيف للغاية" ولكنه أيضًا "رجل حكيم"، ويحب أن يتباهى بأنه جعل ماكرون ينضم إلى حرب تجارية متصاعدة مع فرنسا . ولكن مع تركيز ترامب بشكل أكبر على الولاء في ولايته الثانية، فمن غير المرجح أن يكون لدى ماكرون الوصفة الصحيحة للوصول إليه.



