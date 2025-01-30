إيلاف من الرياض: من بين الوجوه الإعلامية التي تظهر على الشاشات، ويصل تأثيرها القوي في صورة هزات تصل إلى العالمين "الشوشيلاوي الافتراضي" و"الواقعي" فإنهما الأشهر في العالم دون منازع، وهما البريطاني بيرس مورغان، والأميركي تاكر كارلسون، فماذا لو اجتمعا معاً وتحدثا عن "مكان بعينه"؟

وقد أثارت مقتطفات من لقاء الإعلاميين الشهيرين مورغان وكارلسون، في حلقة خاصة تم تصويرها بالدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل.

فقد ظهر الإعلامي بيرس مورغان في اللقاء الذي استضاف فيه زميله الإعلامي الأمريكي وهو يقول: "قدمت برنامجي من أماكن عديدة غير خاضعة للرقابة، لكنني لم أزر أي مكان مثل هذا أبداً. والغريب والرائع في الوقت نفسه هو أننا في قلب السعودية، في العاصمة الرياض. هذه هي أول زيارة لي هنا، وضيفي هو تاكر كارلسون، لم يزر السعودية هو أيضا من قبل، لذلك نحن للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.. أنا هنا منذ يومين، وقد صُدمت من خلال معرفتي لحقيقة السعودية مقارنة بما قيل لي عنها مسبقا".

يهوديان هنا.. ماذا قالا؟

من جهته، رد تاكر كارلسون بالقول: "قابلت الكثير من الناس والأصدقاء كانوا في الرياض والعلا، أو في عطلة مع عائلاتهم في السعودية. كما التقيت بشخصين من بروكلين، وهما يهوديان، في الرياض.. قلت لهما ماذا تفعلان هنا، قالا إنهما "يبحثان عن افتتاح مطعم كوشر أو شيء من هذا القبيل".. حقا؟ أعتقد أن الكثير من التصورات المسبقة التي كانت لدينا عنها سخيفة، والأمر مختلف تماما عما كنا نتوقعه".

قيادة إسلامية وعربية

كما انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لكارلسون من اللقاء وهو يتحدث عن السعودية قائلا: "ثقافتك، لغتك، وقيمك كلها أشياء تستحق أن تدافع عنها لأنها عظيمة.. هذا هو أساس أي دولة. فمثلا هذا ما يشعرون به هنا في السعودية. فهم يرون بأنهم أهم دولة للمسلمين وهي قائدة الدول العربية، وهذا هو الواقع حقيقة. وهم فخورون بذلك".

وأضاف الإعلامي الأمريكي: "أنا لست سعوديا أو عربيا أو حتى من المنطقة، ويرحبون بي إذا زرتهن، ومع ذلك ليس مسموحا لك بتغيير أي قانون هنا وذلك ببساطة لأنك لست سعوديا".

وتابع: "بريطانيا فقدت احترامها لذاتها.. الولايات المتحدة تفقد بشكل متزايد احترامها لذاتها وإيمانها بأن طريقتها في القيام بالأمور هي الطريقة الصحيحة وتستحق الدفاع عنها"،

مردفا: "إن لم تكن قادرا عن الدفاع عن ذلك فهذا يشبه أن يُغزى منزلك وتكون غير قادر عن الدفاع عن زوجتك وأطفالك وفي النهاية تُستعبد".

حديث مورغان وكارلسون عن السعودية أثار تفاعلا واسعا بين النشطاء على منصة "إكس"، حيث أعربوا عن حبهم للمملكة وافتخارهم بها.

وقال أحدهم معلقا: "الحمد لله على نعمة السعودية"، وأضاف آخر: "إنها السعودية العظمى.. الله يعزها ولا يعز عليها".

وكتب أحدهم: "فعلاً كلام سليم"، وعلق آخر بالقول: "الله يعزها".