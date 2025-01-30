إيلاف من واشنطن: تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب من البيت الأبيض صباح الخميس بمشاعر الحزن والألم، في أعقاب حادث تحطم الطائرة المميت في نهر بوتوماك في واشنطن العاصمة.

كان اصطدام طائرة إقليمية ومروحية تابعة للجيش الأميركي في وقت متأخر من يوم الأربعاء أول طائرة تجارية كبيرة. تحطمت في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد من الزمان.

ووفقاً لشبكة "سي إن إن" قال ترامب: "أتحدث إليكم هذا الصباح في ساعة من الألم لأمتنا".

وقال إن "عملية البحث والإنقاذ الضخمة" التي بدأت بين عشية وضحاها "استفادت من كل الأصول المتاحة لنا"، وأن المستجيبين قاموا "بعمل استثنائي، للأسف، لا يوجد ناجون، نحن في حالة حداد، لقد هز هذا الكثير من الناس حقًا."

لا نعرف ما الذي أدى إلى هذا الانهيار

وتعهد الرئيس بدعم الأسر المتضررة من الحادث قائلا "إننا جميعا نبحث عن إجابات، لا نعرف ما الذي أدى إلى هذا الانهيار، لكن لدينا بعض الآراء والأفكار القوية للغاية". قال ترامب. "سنكتشف كيف حدثت هذه الكارثة وسنضمن عدم حدوث شيء مثل هذا مرة أخرى على الإطلاق."

وتأتي هذه الإحاطة بعد رحلة إميركان إيغل رقم 1. اصطدمت الرحلة رقم 5342، التي أقلعت من ويتشيتا بولاية كنساس، وعلى متنها 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، ليلة الأربعاء بمروحية عسكرية من طراز بلاك هوك تقل ثلاثة جنود بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني بواشنطن.

وقال ترامب إنه سيعين على الفور كريستوفر روشيلو القائم بأعمال مفوض إدارة الطيران الفيدرالية، وانتقد إدارة بايدن، مدعيا أنه رفع المعايير لأولئك الذين يعملون في مجال الطيران.

انتشال 27 جثة

وواصلت فرق الطوارئ جهود البحث في موقع الحادث صباح الخميس. وقال جون دونيلي، رئيس خدمات الإطفاء والطوارئ الطبية في مقاطعة كولومبيا، في مؤتمر صحفي سابق، إنه تم انتشال 27 جثة من الطائرة وواحدة من المروحية.

وقال ترامب في بيان مساء الأربعاء إنه تم إطلاعه بشكل كامل على الحادث. وجاء في بيانه: "شكرًا على العمل الرائع الذي قام به المستجيبون الأوائل لدينا. أنا أراقب الوضع وسأقدم المزيد من التفاصيل عند ظهورها".

انتقل لاحقًا إلى Truth Social، متسائلاً عن سبب حدوث الاصطدام في ظل ظروف تبدو نموذجية، وأضاف: "هذا وضع سيئ ويبدو أنه كان ينبغي منعه". قال ترامب. "ليس جيدا!!!"