إيلاف من لندن: جددت المملكة المتحدة تأكيد معارضتها أي محاولات لإخراج الفلسطينيين بالقوة من غزة، وقالت للمرة الأولى أنها ستمنع خطط دونالد ترامب المثيرة للجدل بشأن القطاع.

وقالت آنيليز دودز وزيرة شؤون التنمية الدولية بوزارة الخارجية في بيان أمام مجلس العموم اليوم الخميس، إن مستقبل غزة يجب أن يحدده الفلسطينيون بدعم من الدول المجاورة والمجتمع الدولي.

وفي توبيخ للرئيس الأميركي، قالت السيدة دودز: "سنعارض أي جهد لنقل الفلسطينيين في غزة إلى الدول العربية المجاورة ضد إرادتهم. يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين ولا أي تقليص في أراضي قطاع غزة".

وقال السيد ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة "ستتولى قطاع غزة" - مقدرًا أن حوالي 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في غزة سيتم نقلهم حتى يمكن تحويل ما أسماه "حفرة الجحيم" إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وفي حين أن رئيس الوزراء السير كير ستارمر أخفق في إدانة الرئيس الأميركي عندما واجهه بشأن هذه القضية خلال أسئلة رئيس الوزراء يوم الأربعاء، في مجلس العموم، قال 10 داونينغ ستريت قالت إن رئيس الوزراء يخطط للتحدث مع الرئيس ترامب بشأن خطط الصدمة.

عندما سُئل عما إذا كان من المقبول أن موقف المملكة المتحدة يتعارض مع اقتراحات الرئيس الأميركي بأن أميركا يمكن أن تتولى ملكية قطاع غزة، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "سنعمل مع الرئيس ترامب وفريقه في مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الشرق الأوسط".

حل الدولتين

جاء ذلك بعد تأكيد وزير الخارجية ديفيد لامي أن بريطانيا لا تزال تدعم حل الدولتين للصراع وقال "يجب أن نرى الفلسطينيين قادرين على العيش والازدهار في وطنهم في غزة، في الضفة الغربية". وقال إن بريطانيا "ستضمن وجود مستقبل للفلسطينيين في وطنهم".

وفي ردها على سؤال عاجل في مجلس العموم يوم الخميس، قالت السيدة دودز: "يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون من العودة إلى منازلهم وإعادة بنائها وحياتهم - وهذا حق مضمون بموجب القانون الدولي".

واضافت: "غزة هي موطن لمليوني فلسطيني وتظل جزءًا لا يتجزأ مما يجب أن تصبح دولة فلسطينية مستقبلية، حيث يعيش الفلسطينيون بجوار الإسرائيليين في سلام وأمن".

وأشادت السيدة دودز بالسيد ترامب، قائلة إن الولايات المتحدة لعبت دورًا "حاسمًا" في التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. لكنها أضافت: "يجب علينا الآن العمل معًا لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل وأن يصبح دائمًا".

جاء ذلك بعد أن وصف آندي ماكدونالد من حزب العمال، الذي طرح السؤال، الدعوة إلى طرد الناس بأنها "تطهير عرقي".

وقال ماكدونالد: "أعترف بأن الحكومة سترغب في الحفاظ على علاقة دبلوماسية مع الولايات المتحدة كصديق قديم، لكن دور الأصدقاء هو أن يكونوا صادقين مع بعضهم البعض، ويجب على المملكة المتحدة استخدام نفوذها".