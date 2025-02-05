إيلاف من لندن: رفضت المملكة المتحدة خطة دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين وتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، بحجة أن الفلسطينيين "بحاجة إلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم".

وفي توبيخ للرئيس الأميركي، أيد أحد أعضاء الحكومة العمالية البريطانية برئاسة السير كير ستارمر حل الدولتين للصراع وقال إن إسرائيل يجب أن توجد إلى جانب "دولة فلسطينية حرة وقابلة للحياة".

وبصفته أول عضو في حكومة المملكة المتحدة يستجيب لاقتراح السيد ترامب، رفض ستيف ريد انتقاد الرئيس ترامب بشكل مباشر، ولكن، بعد الضغط عليه من قناة (سكاي نيوز) بشأن ادعاء ترامب بأن الولايات المتحدة تخطط "للسيطرة" على غزة و"امتلاك" المنطقة مع إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، أصر وزير البيئة البريطاني على أن أولئك الذين نزحوا يجب أن يتمكنوا من العودة.

كابوس حي

وقال: "لقد مر المدنيون الفلسطينيون بكابوس حي على مدى الأشهر الأربعة عشر الماضية، وهم بحاجة إلى أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم والبدء في إعادة بنائها".

وأضاف: "ما لن أفعله هو تقديم تعليق مستمر على تصريحات رئيس الولايات المتحدة أو أي زعيم عالمي آخر ... أعتقد أنه يجب أن نعطي دونالد ترامب الفضل للدور الذي لعبه في تأمين وقف إطلاق النار في المقام الأول".

وقال الوزير ريد: "لكن وجهة نظر حكومة المملكة المتحدة هي أنه يجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم المحطمة."

على صلة، قال الديمقراطيون الليبراليون، الذين كانوا يحاولون كسب أصوات الناخبين المناهضين لترامب في المملكة المتحدة منذ عودته إلى البيت الأبيض، إن خطة السيد ترامب لغزة كانت "غريبة وخطيرة".

ضرورة التوضيح

وقال زعيم الديمقراطيين الليبراليين السير إد ديفي: "تحتاج المملكة المتحدة إلى توضيح أن هذه المقترحات يجب رفضها، وأننا ندعم القانون الدولي وحل الدولتين على أساس حدود عام 1967".

وكان الرئيس ترامب قال يوم الثلاثاء إنه يريد إنشاء "ريفييرا الشرق الأوسط" من خلال الاستيلاء على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في "المناطق التي يقول القادة فيها حاليًا لا".

وتحدث الرئيس عن خطط "للسيطرة" على الجيب الذي مزقته الحرب، ولم يستبعد استخدام القوات الأميركية للقيام بذلك.