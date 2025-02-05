إيلاف من لندن: أكد وزير الخارجية البريطاني أن بريطانيا لا توافق على مقترحات ترامب للسيطرة الأميركية على غزة وإخراج الفلسطينيين منها، لكنه تجنب انتقاد الرئيس الأميركي بشكل مباشر.

وأشاد ديفيد لامي بالرئيس الأميركي لرغبته في إعادة بناء الأراضي، لكنه قال إن بريطانيا تفضل حل الدولتين، وأوضح أن المملكة المتحدة لا توافق على اقتراح دونالد ترامب بإخراج الفلسطينيين من غزة ووضع الأراضي تحت السيطرة الأميركية، في حين تجنب انتقاد اقتراح الرئيس بشكل مباشر.

تطهير عرقي

وفي رد صيغ بعناية على سؤال في مؤتمر صحفي في كييف حول ما إذا كانت فكرة ترامب، التي أدانها على نطاق واسع باعتبارها تطهيرًا عرقيًا، تشكل خرقًا للقانون الدولي، بدأ وزير الخارجية البريطاني بالثناء على الرئيس الأميركي لرغبته في إعادة بناء غزة.

وقال لامي: "دونالد ترامب على حق. بالنظر إلى تلك المشاهد، الفلسطينيون الذين نزحوا بشكل مروع على مدى أشهر عديدة من الحرب، فمن الواضح أن غزة أصبحت تحت الأنقاض".

لكن أضاف: "لقد كنا دائمًا واضحين في وجهة نظرنا بأننا يجب أن نرى دولتين ويجب أن نرى الفلسطينيين قادرين على العيش والازدهار في وطنهم في غزة، في الضفة الغربية. هذا ما نريد الوصول إليه.

وأضاف لامي: "لهذا السبب من المهم أن نخرج من المرحلة الأولى من صفقة الرهائن هذه، إلى المرحلة الثانية ثم إلى المرحلة الثالثة وإعادة بناء غزة. سنلعب دورنا في هذا الدعم لإعادة الإعمار، بالعمل جنبًا إلى جنب مع السلطة الفلسطينية والخليج والشركاء العرب. هذا هو الضمان لضمان وجود مستقبل للفلسطينيين في وطنهم ".

ريفييرا الشرق الأوسط

وفي حديثه مساء الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال ترامب إن غزة يمكن أن تصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، رافضًا استبعاد إرسال قوات أمريكية لتحقيق ذلك.

وقال الرئيس "السبب الوحيد الذي يجعل الفلسطينيين يريدون العودة إلى غزة هو عدم وجود بديل لهم. إنها الآن موقع هدم. هذا مجرد موقع هدم. كل مبنى تقريبا سقط".

وقال ترامب إن الفلسطينيين يمكنهم أن يعيشوا حياتهم في "سلام ووئام" في مكان آخر، وأضاف: "ستتولى الولايات المتحدة قطاع غزة وسنقوم بعملنا معه أيضًا. سنمتلكه ونكون مسؤولين عن تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة الخطيرة والأسلحة الأخرى في الموقع".