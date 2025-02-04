اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء تهجير الفلسطينيين من غزة بشكل دائم، قائلاً إنه لا بديل أمام الناس هناك سوى مغادرة القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب.

وتحدث ترامب لأول مرة، الأربعاء عن نيته نقل نحو مليون و700 ألف غزيّ إلى مصر والأردن، مضيفاً أن الفلسطينيين "لن يرغبوا في العودة" إلى القطاع المدمر.

جاء ذلك خلال لقاء مع الصحفيين بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، قبيل بدء محادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب إنه ينبغي إعادة توطين الفلسطينيين في مصر والأردن، على الرغم من تصريحات قادة تلك الدول التي تشير إلى عكس ذلك، مؤكداً أن هناك دولاً أخرى ستقبل الفلسطينيين، دون تحديد تلك الدول.

وأشار ترامب إلى "مبالغ طائلة من الأموال، ستقدمها جهات أخرى من، "دول غنية جدًا"، ستسمح للفلسطينيين بإعادة التوطين في ما يصل إلى ستة مواقع مختلفة، مضيفاً أن بقاءهم في "غزة هو ضمان أن ينتهي بهم المطاف إلى الموت".

وكان ترامب قد أمر في وقت سابق من اليوم بإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وواصل وقف تمويل وكالة الإغاثة الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة (الأونروا).

الإيرانيون "أقوياء للغاية"

في سياق أسئلة الصحفيين، اعترض ترامب على مراسل سأل عن كون إيران "ضعيفة"، بعد خسارتها حليفها في سوريا الرئيس بشار الأسد الذي أطيح بنظامه، وبعد الضربة التي تلقاها حزب الله في لبنان.

وقال ترامب: "إنهم ليسوا ضعفاء. إنهم أقوياء للغاية"، مضيفا أن إيران كانت في وضع سيئ حين ترك منصبه بعد ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة.

وأوضح أنهم سرعان ما أصبحوا "أقوياء للغاية"، موضحاً أنهم باعوا كميات هائلة من النفط إلى الصين ودول أخرى، واصفا إيران بأنها "غنية للغاية".

وأكد أن الحد الأدنى بالنسبة للولايات المتحدة فيما يتعلق بالشأن الإيراني هو أن ضمان ألا تمتلك طهران سلاحا نوويا.