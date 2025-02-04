إيلاف من واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن إيران "ستُباد" إذا اغتالته - قائلاً إنه أعد أمرًا بهذا الشأن إذا مات.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي أثناء توقيعه على أمر بإعادة فرض أقصى قدر من الضغوط على طهران: "إذا فعلوا ذلك، فسوف يتم القضاء عليهم. ستكون هذه هي النهاية".

"لقد تركت لهم تعليمات، وإذا نفذوها، فسوف يتم القضاء عليهم. ولن يتبقى لهم أي شيء، ولا ينبغي لهم أن يكونوا قادرين على القيام بذلك، وكان ينبغي لبايدن أن يقول ذلك، لكنه لم يفعل ذلك قط، لا أعرف السبب، ربما يرجع ذلك إلى افتقاره إلى الذكاء".

وقال ترامب إنه وقع على مضض على أمر ممارسة أقصى الضغوط لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

إيران سعت إلى اغتيال ترامب

وتزعم تقارير أن إيران سعت إلى اغتيال ترامب ومسؤولين مختلفين خدموا في إدارته الأولى ردًا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني بأمر من ترامب في عام 2020.

ورغم التهديد، أمر ترامب بإزالة التفاصيل الأمنية التي تحمي وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ويُزعم أيضًا أن الزعماء الدينيين في البلاد قاموا باختراق حسابات أشخاص مرتبطين بترامب في محاولة لتقويض ترشحه في عام 2024.

بايدن لم يعاقب إيران

قاوم الرئيس السابق جو بايدن الضغوط الحزبية الرامية إلى زيادة العقوبات الاقتصادية على إيران، بما في ذلك صادرات البلاد النفطية.

في العام الماضي، طلبت مجموعة من 62 عضوًا في مجلس النواب - بمن فيهم الديمقراطيون البارزون آدم شيف وإريك سوالويل من كاليفورنيا - من بايدن فرض العقوبات الأمريكية بالكامل على مبيعات النفط الإيرانية بعد ارتفاع تلك الصادرات، مما أدى إلى مضاعفة مستويات الصادرات السنوية تقريبًا من عامي 2019 و 2020. وذلك وفقاً لتقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

وكتبت المجموعة "تصدر إيران الآن أكثر من 1.4 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، يذهب أكثر من 80% منها إلى الصين. ومن فبراير 2021 إلى أكتوبر 2023، استولى النظام على ما لا يقل عن 88 مليار دولار من هذه الصادرات النفطية غير المشروعة".

إيران تجني فوائد اقتصادية كبيرة

"إن إيران تجني فوائد اقتصادية كبيرة من التهرب الشامل من العقوبات، حيث ارتفع النمو الاقتصادي السنوي في إيران بنسبة تزيد عن أربعة في المائة وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي الصافية بنسبة 45 في المائة."

وناشد الجمهوريون في الكونجرس بشكل منفصل بايدن إلغاء الإعفاء من العقوبات الذي يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران، والذي قدروا أنه سيسمح لإيران بالوصول إلى 10 مليارات دولار .

فك تجميد 6 مليارات دولار

وافق بايدن في عام 2023 على إطلاق سراح 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة التي تحتجزها كوريا الجنوبية مقابل إطلاق سراح خمسة أميركيين من أصل إيراني من السجن.

وكان من المقرر أن تحتفظ قطر بالأموال حتى تتمكن إيران من شراء سلع مثل الغذاء والأدوية، لكن الولايات المتحدة وقطر توصلتا إلى "اتفاق هادئ" لوقف التوزيع بعد أن قتلت عناصر حماس المدعومون من إيران حوالي 1200 إسرائيلي في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

