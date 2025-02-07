إيلاف من بيروت: أكدت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، من بيروت، اليوم الجمعة، معارضة بلادها مشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية، بعد "هزيمته" في المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل"، مشددة على أن عهد حزب الله في "ترهيب" اللبنانيين "انتهى".

وقالت المسؤولة الأميركية عقب لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون في القصر الرئاسي، رداً على سؤال صحافي عن دور حزب الله في الحكومة المقبلة: "وضعنا في الولايات المتحدة خطوطاً حمراء واضحة، تمنعهم من ترهيب الشعب اللبناني، بما في ذلك عبر مشاركتهم في الحكومة"، مضيفة "لقد بدأت نهاية عهد حزب الله في الترهيب في لبنان وحول العالم. لقد انتهى".

من جهته أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون للمبعوثة الأميركية أن "مشاورات تشكيل الحكومة اقتربت من النهاية". كما أكد أن "الاستقرار الدائم بالجنوب مرهون بانسحاب إسرائيل"، مؤكداً أن "الجيش جاهز للانتشار فور انسحاب إسرائيل". وشدد على أنه "يجب أن تنجز إسرائيل انسحابها في 18 فبراير/شباط".

أما أورتاغوس التي وصلت الخميس الى بيروت في أول زيارة خارجية منذ توليها مهامها في إدارة الرئيس دونالد ترامب، فرأت أن إسرائيل "هزمت" حزب الله. وقالت "نحن ممتنون لحليفتنا إسرائيل على هزيمة حزب الله"، مشيرةً إلى ضغوط يفرضها ترامب راهناً على إيران "حتى لا تتمكن من تمويل وكلائها.. في المنطقة"، وبينهم حزب الله الذي تعد طهران داعمته الرئيسية.

وعقب هذه التصريحات، قال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية إن "بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من بعبدا يعبّر عن وجهة نظرها والرئاسة غير معنيّة به".



