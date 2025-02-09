إيلاف من مدريد: اجتمع زعماء اليمين المتطرف في أوروبا في مدريد يوم السبت لإظهار القوة بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب.

تحت شعار "جعل أوروبا عظيمة مرة أخرى"، أقام حزب "الوطنيون من أجل أوروبا"، ثالث أكبر عائلة سياسية في الاتحاد الأوروبي، أول تجمع له منذ تأسيسه بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي في الصيف الماضي.

على القائمة المطلوب تنفيذها: إلغاء السياسة الخضراء، ومحاربة الإسلام المتطرف، وإسقاط حوكمة الاتحاد الأوروبي، والهجرة، ومعارضة التنوع بين الجنسين والأسرة، ومحاربة "استبدال السكان".

"لقد غير صديقنا ترامب، إعصار ترامب، العالم في غضون أسبوعين فقط. لقد انتهى عصر. واليوم، يرى الجميع أننا المستقبل"، هكذا صاح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وهو الأقدم بين زعماء اليمين المتطرف في العاصمة الإسبانية.

قالت مارين لوبان، مرشحة الحزب الفرنسي للرئاسة، "إننا نواجه نقطة تحول عالمية"، بينما احتفلت بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "اختفت تقريبا من الشاشات" منذ تنصيب ترامب.

نزل الضيوف إلى مركز مؤتمرات ماريوت بمطار مدريد لملء قاعة تتسع لـ 2000 مقعد، مسلحين بأوشحة ديور وسترات باربور. لقد جاؤوا للاستماع إلى زعماء بما في ذلك أوربان ولوبان والهولندي خيرت فيلدرز والإيطالي ماتيو سالفيني والتشيكي أندريه بابيش والنمساوي هربرت كيكل، الذي انضم عبر رابط فيديو بينما يختتم المفاوضات في فيينا ليصبح مستشار النمسا الجديد.

استعادة أوروبا وجعلها عظيمة من جديد

واحدا تلو الآخر، تعهد الزعماء بـ"استعادة" حكومات أوروبا من القوى الاشتراكية والليبرالية وقوى يمين الوسط ــ الأمر الذي أدى إلى بناء موازية صريحة مع "استعادة إسبانيا"، عندما استعادت الممالك المسيحية شبه الجزيرة الأيبيرية من الحكام المسلمين في العصور الوسطى.

وفي أعقاب فوزه الساحق في النمسا، زعم كيكل أن "الناس في كل مكان ينتفضون ضد فرضيات المركزيين في الاتحاد الأوروبي والأيديولوجيات اليسارية"، ووعد بنموذج جديد للتعاون الأوروبي يقوم على السيادة الوطنية.

الصفقة الخضراء والهجرة

واتفق الزعماء على أن الاتحاد الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية هما مصدر الضائقة الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا.

وقال بابيش رئيس الوزراء التشيكي السابق وزعيم حزب "آنو" الذي يتصدر استطلاعات الرأي حاليا: "الصفقة الخضراء ماتت. بروكسل تقودنا إلى طريق يقودنا إلى انقطاع التيار الكهربائي والانهيار الاقتصادي".

وقالت لوبان "إن سياسة الطاقة فاشلة، وهي تجر اقتصاداتنا إلى الانحدار... إن الصناعيين يتمردون علانية ضد الإملاءات السخيفة والانتحارية".

وكان ميثاق الهجرة الأوروبي أيضًا في دائرة الضوء، حيث ألقى جميع الزعماء المشاركين في المظاهرة باللوم على بروكسل بشأن المهاجرين القادمين.

الهجرة غير الشرعية رأس الجريمة

" لقد سئم الناس من الهجرة غير الشرعية. وأسألكم، هل لديكم ما يكفي من الجريمة في إسبانيا؟ هل لديكم الكثير من الهجرة الإسلامية في إسبانيا؟ هل لديكم ما يكفي من الجنون؟" سأل زعيم اليمين المتطرف الهولندي فيلدرز، الذي كان حزبه من أجل الحرية في الحكومة منذ مايو/أيار من العام الماضي.

"نعم!" هتف الحشد وهم يرددون "تحيا إسبانيا".

"اسبانيا ملهمة في طرد المسلمين"

وقال فيلدرز "لقد كنتم أول من أعاد الإسلام إلى بلاده وأعاد تراث المسيحية الغني إلى بلاده. ولهذا السبب نحن معجبون بإسبانيا".

كما أبدى جميع القادة المشاركين في المظاهرة رفضهم للتنوع بين الجنسين، بما في ذلك الاحتفالات المتكررة بسياسة ترامب التي تقتصر على الجنسين فقط .

وقال كريستوف بوساك، زعيم الاتحاد البولندي: " سندافع عن المسيحية والقيم التقليدية... سندافع عن الأسرة التقليدية والطبيعية: الأم والأب والعديد من الأطفال".

البحث عن حلفاء

لكن الوطنيين من أجل أوروبا يدركون جيداً أنهم لن يصلوا بعيداً في الهياكل الديمقراطية في بروكسل بدون حلفاء آخرين، حيث أنهم يشكلون حالياً القوة الثالثة في البرلمان الأوروبي بـ 86 مقعداً، وحتى الآن، لديهم رئيس حكومة واحد فقط من أصل 27.

وقالت لوبان إنه على الرغم من انتماء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى حزب سياسي آخر ، وهو حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، فإن "هناك عددا من القضايا التي يمكننا جميعا الاتفاق عليها".

وقالت لوبان "إن قضية اليوم هي: هل سنتوقف عن هذا الهراء المتعلق بالصفقة الخضراء أم لا؟"، مشيرة إلى أن حزب المحافظين الأوروبيين سيتعاون معهم، ولكن أيضا أن بعض أعضاء حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط مستعدون للمشاركة في هذه اللعبة أيضا.

كان حزب الشعب الأوروبي، وهو أكبر حزب أوروبي يتبوأ أكبر عدد من المناصب القيادية، يغازل الجماعات التي تقع على يمينه، بعد أن صوت إلى جانب الوطنيين لتخفيف القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على إزالة الغابات. ومع ذلك، فقد تمسك الحزب حتى الآن بتحالفه مع الاشتراكيين والديمقراطيين والليبراليين.

نطلب منكم الرؤية والشجاعة

وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني: "يجب عليكم في النهاية أن تختاروا. نطلب منكم الرؤية والشجاعة للتوقف عن التعاون مع الاشتراكيين واليسار في بروكسل... يجب على حزب الشعب الأوروبي أن يختار بين الماضي الكارثي ومستقبل التغيير".

في الوقت نفسه، قال زعيم حزب فوكس الإسباني ورئيس حزب باتريوتس سانتياغو أباسكال: "يتعين علينا التواصل بشكل دائم مع حلفائنا في أوروبا"، متمنيا النجاح لأليس فايدل من حزب البديل من أجل ألمانيا، من مجموعة أوروبا الدول ذات السيادة (ESN)، في الانتخابات الألمانية المقبلة.

وقال أباسكال "علينا أن نعرف كيف نضع خلافاتنا جانباً ونتعايش معها دون أن يعيق ذلك التعاون المستمر في مواجهة الأعداء المشتركين".

قبل المظاهرة، اجتمع الزعماء يوم الجمعة خلف أبواب مغلقة، تلا ذلك عشاء فاخر مع الضيف الخاص كيفن روبرتس، رئيس مؤسسة هيريتيج، وهي مؤسسة بحثية محافظة رائدة مرتبطة بالحزب الجمهوري الأمريكي.

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مترجم من "بوليتيكو" النسخة الأوروبية - POLITICO.EU