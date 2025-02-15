إيلاف من ميونيخ: فور وصوله إلى مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ61، بدأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى، تناولت ملفات حيوية تشمل التعاون الاقتصادي مع أوروبا، تطوير البنية التحتية، تعزيز الأمن والدفاع، وتنسيق المواقف بشأن الأوضاع الإقليمية، خاصة القضية الفلسطينية.

السوداني الذي يشارك في المؤتمر للمرة الثانية، يحمل معه أجندة مكثفة من المحادثات، يسعى من خلالها إلى توسيع شراكات العراق الدولية، وتحقيق مكاسب ملموسة في مجالات الأمن والتكنولوجيا والتجارة والاستثمار، بما يعكس توجهات حكومته لتعزيز الحضور العراقي على الساحة العالمية.

اتفاقيات عراقية ألمانية مع "Veridos"

من أبرز اللقاءات التي عقدها السوداني في ميونيخ كان اجتماعه مع مارك سيفرت، المدير التنفيذي لشركة Veridos الألمانية، التي تعد واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في طباعة جوازات السفر والبطاقات الوطنية.

مصنع "Veridos" في بغداد يمثل نقطة تحول في العلاقة الاقتصادية بين العراق وألمانيا، حيث يعد مشروعًا استراتيجيًا لتطوير أنظمة الهوية الوطنية والجوازات العراقية باستخدام أحدث التقنيات العالمية.



السوداني شدد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية العراقية، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت خططًا جديدة لتطوير قطاع الخدمات الإلكترونية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق سرعة أكبر في إنجاز معاملات المواطنين.

وأكد أن العراق يسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، لضمان أنظمة هوية وطنية مؤمنة ومتطورة، بما يواكب المعايير الدولية في الأمن الرقمي وإدارة البيانات.



قطاع الزراعة في قلب المباحثات

إدراكًا لأهمية القطاع الزراعي كركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، التقى السوداني مع وفد من شركة "كلاس" الألمانية، التي تعد واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تصنيع المعدات والآلات الزراعية المتطورة.



السوداني أشار خلال الاجتماع إلى نجاح الشركة في بناء ثقة المزارعين العراقيين، حيث تتمتع معداتها بجودة عالية وقدرة على العمل في الظروف البيئية القاسية، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في دعم خطط العراق لتطوير الإنتاج الزراعي وزيادة المساحات المزروعة.

وأكد أن العراق يمثل سوقًا واعدًا لشركات المعدات الزراعية العالمية، مشددًا على أهمية توسيع نطاق التعاون بين الحكومة العراقية وشركة "كلاس"، من خلال إنشاء خطوط إنتاج داخل العراق، بالشراكة مع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية. وأضاف أن دعم القطاع الزراعي يشكل جزءًا رئيسيًا من البرنامج الحكومي، حيث نجح العراق في تحقيق اكتفاء ذاتي من الحنطة، بل وتصدير كميات كبيرة منها، في خطوة تؤكد قدرة العراق على استعادة مكانته الزراعية وتعزيز أمنه الغذائي.



السوداني أوضح أن الحكومة تواصل تقديم الدعم للمزارعين، سواء من خلال توفير القروض والمعدات بأسعار مدعومة، أو عبر تبني مشاريع بنية تحتية جديدة تساهم في تحسين جودة الإنتاج الزراعي وزيادة العوائد الاقتصادية.



الشراكة التكنولوجية والعسكرية

في إطار جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية والأمنية، استقبل السوداني أنجل اسكريبانو، رئيس شركة "Indra" الإسبانية، المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، أنظمة المحاكاة، ومعدات الدفاع الإلكتروني.

اللقاء تناول بحث تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني، تطوير أنظمة المراقبة الحدودية، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى العراق، حيث أكد السوداني أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث أنظمة الأمن الإلكتروني والتصنيع الحربي.



كما ناقش الاجتماع مشاريع الشركة القائمة في العراق، خاصة تلك المتعلقة بتوريد أجهزة التحكم في المنافذ الحدودية، لضمان أمن الحدود العراقية وتحسين قدرات المراقبة الإلكترونية.



السوداني وجه بتنسيق لقاء بين "Indra" ورئيس هيئة التصنيع الحربي العراقي، من أجل بحث مشاريع مشتركة تتضمن نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات الدفاعية العراقية، وهو ما يعكس توجه العراق نحو بناء منظومة دفاعية مستقلة تعتمد على القدرات المحلية.

رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين

مع استمرار الجدل حول مستقبل قطاع غزة، أعاد السوداني التأكيد على الموقف العراقي الرافض لعمليات تهجير الفلسطينيين إلى الدول المجاورة، مشددًا على حقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة.



وفي هذا السياق، التقى السوداني مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، حيث ناقش الجانبان سبل دعم العراق لجهود المنظمة في توفير المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

السوداني أشاد بالدور الذي لعبته الأونروا على مدار عقود، خصوصًا خلال الحرب الأخيرة في غزة، مؤكدًا أن العراق يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ويدعم استمرار الوكالة في تقديم خدماتها.

كما أشار إلى أن العراق لن يقبل بأي محاولات لفرض واقع جديد على الفلسطينيين، سواء عبر الحلول العسكرية أو التهجير القسري، داعيًا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء معاناة اللاجئين وضمان حقوقهم المشروعة.



العراق يوسع شراكته مع الناتو

في إطار تعزيز الشراكات الأمنية، التقى السوداني مع الأدميرال ستيوارت مونش، قائد قيادة القوات المشتركة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث ناقش الطرفان آليات توسيع التعاون العسكري، خاصة في مجالات التدريب، الدعم اللوجستي، والتنسيق الاستخباري.



اللقاء جاء ضمن مخرجات زيارة قائد الناتو الأخيرة إلى بغداد، والتي تم خلالها الاتفاق على استمرار الحوار الأمني بين الطرفين، تمهيدًا لعقد اجتماع ثنائي في العاصمة العراقية خلال الأشهر المقبلة.

السوداني أكد خلال الاجتماع أن التعاون مع الناتو يركز على الجانب الاستشاري، بهدف رفع قدرات القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن الداخلي.



من جانبه، أشاد الأدميرال مونش بالتطور الكبير في قدرات القوات العراقية، معتبرًا أنها باتت أكثر جاهزية للتعامل مع التحديات الأمنية وفرض الاستقرار في البلاد.