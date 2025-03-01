إيلاف من واشنطن: كيف تفاعلت الصحافة العالمية مع لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض؟ وكيف كانت ردة الفعل على التلاسن الحاد بين الرئيسين؟ وهو اللقاء الذي انتهي بطرد زيلينسكي، وتجميد كل شئ بين واشنطن وكييف

تسيطر المشاهد المروعة والمشاحنات الكلامية غير المسبوقة في المكتب البيضاوي بين ترامب وزيلينسكي على الصفحات الأولى في الصحف البريطانية السبت، حيث توحدت الصحف، واتفقت على أن يكون عنوانها متناغماً مع حالة من الرعب، وما يسمى بالانتحار الدبلوماسي على الهواء مباشرة، في إشارة إلى التجاوزات التي حدثت في حوار الرئيس الأميركي والرئيس الأوكراني.

كارثئ.. حقير.. مرعب

سيطرت المشاهد غير المسبوقة في المكتب البيضاوي على الصفحات الأولى يوم السبت، حيث توحدت الصحف في رعبها. تم استخدام صفات بما في ذلك الكارثي والحقير لوصف الاجتماع الذي انتقد فيه دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علنًا .

الغارديان: أعظم كارثة دبلوماسية في التاريخ



الغارديان افتتحت مقالها باقتباس من دونالد ترامب: "إنك تخاطر بحرب عالمية ثالثة" ، واصفةً الاجتماع بين الرئيسين الأميركي والأوكراني بأنه "كارثي". وفي رسم منفصل للشجار الغاضب، كتب ديفيد سميث أن "ترامب ترأس يوم الجمعة واحدة من أعظم الكوارث الدبلوماسية في التاريخ الحديث".

دايلي ميل: مشهد مرعب للعالم



وصفت صحيفة "ديلي ميل" الاجتماع بأنه "مشهد مرعب للعالم"، وقالت إنه خلال "مباراة الصراخ في المكتب البيضاوي"، "أهان ترامب الغاضب زيلينسكي على الهواء مباشرة".

ديلي ميرور: الصدمة

اختارت صحيفة ديلي ميرور عنوان "الصدمة والحرب" ليكون عنوان صفحتها الأولى، مع عناوين فرعية تقول "ترامب يذهل العالم بخطابه البغيض عن زيلينسكي" و"بطل أوكرانيا يجبر على العودة إلى بلاده دون اتفاق".

دايلي تلغراف: إما أن تتوصلا إلى اتفاق أو سنخرج

لخصت صحيفة ديلي تلغراف نهج ترامب وفانس تجاه الرئيس الأوكراني على صفحتها الأولى: "إما أن تتوصلا إلى اتفاق أو سنخرج". وقالت الصحيفة إنه خلال "مباراة في الصراخ" في البيت الأبيض، قال ترامب لزيلينسكي: "عد عندما تكون مستعدًا للسلام".

فاينانشال تايمز: "نيران العداوة"

نشرت صحيفة فاينانشال تايمز عنوانا رئيسيا يقول "محادثات زيلينسكي في البيت الأبيض تنهار وسط نيران العداوة"، مشيرة إلى أن صفقة المعادن التي اقترحها ترامب لم يتم التوقيع عليها.

التايمز: انهيار في المكتب البيضاوي



وصفت التايمز الأمسية بأنها "انهيار في المكتب البيضاوي" وسلطت الضوء أيضًا على تعليق ترامب بأن زيلينسكي "يخاطر بحرب عالمية ثالثة". ونشرت على صفحتها الأولى أربع صور من الاجتماع. وتظهر الصور الثلاث الأولى الرئيسين وهما يتجادلان، بينما تظهر الصورة الأخيرة ترامب وزيلينسكي وهما ينظران بعيدًا عن بعضهما البعض.

إكسبريس: محادثات السلام التي يقودها ترامب في أزمة



"افتتحت صحيفة إكسبريس مقالها بموضوع ""الخلاف يترك محادثات السلام التي يقودها ترامب في أزمة"". وبدأت القصة الرئيسية بـ: ""آمال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا أصبحت في حالة يرثى لها".

الصن: "فايت هاوس وليس وايت هاوس"

ونشرت صحيفة "صن" عنوانا رئيسيا بعنوان "بيت القتال" إلى جانب صورة لترامب وهو يهز إصبعه في وجه زيلينسكي، حيث جاء فيه: "بطل أوكرانيا يتعرض لكمين".

الإندبندنت: زيلينسكي في كمين ترامب

وقالت صحيفة الإندبندنت إن "زيلينسكي تعرض لكمين من ترامب، ووصف الاجتماع بأنه "قمة سيئة المزاج بشكل كارثي".