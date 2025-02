إيلاف واشنطن: واجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أسئلة وتعليقات حول اختياره ارتداء ملابس قتالية خلال زيارة للبيت الأبيض يوم الجمعة، والتي كانت مخصصة في الأصل لاجتماعات السلام، ولكنها تحولت إلى حرب كلامية، وسط توتر الأجواء.

حاول الأميركيون السخرية من الرئيس الأوكراني، وسط تقارير تتحدث عن أن الأمر كان مرتباً ومنظماً، فقد تغزل الرئيس الأميركي في ملابس نظيره الأوكراني أكثر من نرة بنبرة ساخرة.

"لماذا لا ترتدي بدلة؟ أنت في أعلى مستوى في مكتب هذا البلد، وترفض ارتداء بدلة؟ أريد فقط أن أرى، هل تمتلك بدلة؟" سأل بريان جلين، المعلق في مؤسسة Real America's Voice، زيلينسكي.

وأضاف :"لدى الكثير من الأميركيين مشاكل معك في احترام هذا المنصب".

Q: "Why don't you wear a suit?"



Ukrainian President Zelenskyy: "I will wear costume after this war will finish." pic.twitter.com/FzJqjIAQHa