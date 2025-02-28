إيلاف واشنطن: واجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أسئلة وتعليقات حول اختياره ارتداء ملابس قتالية خلال زيارة للبيت الأبيض يوم الجمعة، والتي كانت مخصصة في الأصل لاجتماعات السلام، ولكنها تحولت إلى حرب كلامية، وسط توتر الأجواء.

حاول الأميركيون السخرية من الرئيس الأوكراني، وسط تقارير تتحدث عن أن الأمر كان مرتباً ومنظماً، فقد تغزل الرئيس الأميركي في ملابس نظيره الأوكراني أكثر من نرة بنبرة ساخرة.

"لماذا لا ترتدي بدلة؟ أنت في أعلى مستوى في مكتب هذا البلد، وترفض ارتداء بدلة؟ أريد فقط أن أرى، هل تمتلك بدلة؟" سأل بريان جلين، المعلق في مؤسسة Real America's Voice، زيلينسكي.

وأضاف :"لدى الكثير من الأميركيين مشاكل معك في احترام هذا المنصب".

Q: "Why don't you wear a suit?"



Ukrainian President Zelenskyy: "I will wear costume after this war will finish." pic.twitter.com/FzJqjIAQHa — CSPAN (@cspan) February 28, 2025

زيلينسكي يرد على السؤال "المهين"

وسرعان ما رد زيلينسكي بتعليق ساخر :"ربما ارتدي بذلة مثلك، نعم، ربما شيء أفضل منك، لا أعلم، ولكن عقب نهاية الحرب"، أضاف زيلينسكي.

عند وصوله، بدا أن ترامب يخبر الصحفيين مازحًا أن زيلينسكي "كان يرتدي ملابس أنيقة اليوم" أثناء تحيته للزعيم في الرواق الشمالي. كانت ملابس زيلينسكي تتألف من زي شحن أسود بالكامل وحذاء قتالي.

ارتدى زيلينسكي بشكل ملحوظ ملابس مماثلة لاجتماعاته السابقة مع الرئيس السابق بايدن وأعضاء الكونغرس، لكنه لم يتعرض لهذه السخرية، فقد كان هناك إدراك أنه رئيس في زمن الحرب، وملابسه تحمل صورة رمزية لبلاده التي تعيش حالة الحرب.

قبل اليوم، زار الزعيم الأوكراني البيت الأبيض 4 مرات منذ أيلول (سبتمبر) 2023. ومع ذلك، لم تنته أي من الرحلات بشكل مفاجئ، وغير مؤكد مثل الاجتماع الثنائي الفاشل يوم الجمعة، ولم يتعرض لأي سخرية من قبل بهذه الطريقة.

مشاجرة أمام الكاميرات

تشاجر زيلينسكي مع ترامب ونائب الرئيس فانس أمام الكاميرات وتم الضغط عليه لإظهار الامتنان للدولارات الأميركية التي تم سكبها في حزم المساعدات الأمنية والأسلحة للبلد الذي مزقته الحرب.

وأعلن الزعيم الأوكراني عن امتنانه، لكن الرئيس الأميركي تعامل معه بقسوة في النهاية، وقال إن زيلينسكي ليس لديه أوراق لعب أو موقف حالي في مفاوضات السلام.

وقال ترامب، منتقدًا زيلينسكي: "لا تخبرنا بما سنشعر به لأنك لست في وضع يسمح لك بإملاء ما سنشعر به، سنشعر بحال جيدة جدًا وقوة كبيرة. أنت الآن لست في وضع جيد جدًا".

بعد المحادثة، تلاشت الآمال في وقف إطلاق النار بسرعة حيث غادر الزعيم الأوكراني المبنى بسرعة، وادعى مسؤولون في البيت الأبيض أن ترامب قام بطرده، كما ألغى زيلينسكي ظهوره في معهد هدسون، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، وتم الغاء مؤتمر صحفي له، وكذلك لم يتم التوقيع على اتفاقية المعادن التي كان من المتوقع توقيعها بين واشنطن وكييف.