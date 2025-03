إيلاف من واشنطن: تشاجرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، مع مراسل وكالة "أسوشيتد برس"، أمس الثلاثاء، بشأن ما اعتبرته سؤالا "مهينا يحاول اختبار معرفتها بالاقتصاد".

وسأل المراسل جوش بوك عن خطاب دونالد ترامب في الاجتماع الفصلي لطاولة الأعمال المستديرة (BRT) الذي كان من المقرر أن يعقد بعد المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض.

🚨 LMAO! Karoline Leavitt just SLAMMED an AP “reporter.”



REPORTER: “Have you ever paid a tariff?”



LEAVITT: “It’s Insulting you are testing my knowledge of economics, and the decisions of the president. I regret giving a question to the AP.”



Screw AP. pic.twitter.com/nlzQtmhRPP