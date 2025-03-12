إيلاف من دمشق: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي خلال جولة ميدانية في مواقع إسرائيلية بالمنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ السوري، أن الجيش سيظل متمركزا في سوريا لفترة غير محددة.

وفيما وجه تهديدات صريحة للرئيس السوري أحمد الشرع، شدد كاتس على أن إسرائيل ستعزز علاقتها مع سكان المنطقة الدروز، وأعلن أنهم "سيبدأون العمل في مستوطنات الجولان في 16 مارس الجاري".

وقال كاتس، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه، "في كل صباح عندما يفتح الجولاني (أحمد الشرع) عينيه في القصر الرئاسي بدمشق، سيرى الجيش الإسرائيلي يراقبه من مرتفعات جبل الشيخ وسيدرك أننا هنا، وفي جميع المناطق الأمنية بجنوب سوريا، لحماية سكان الجولان والجليل من أي تهديد يمثله هو أو أصدقاؤه الجهاديون".

وأضاف وزير الدفاع أن الجيش الإسرائيلي "يستعد للبقاء في سوريا إلى أجل غير مسمى"، مشددا على أن إسرائيل ستواصل السيطرة على "المنطقة الأمنية وجبل الشيخ لضمان أن تظل المناطق الأمنية في جنوب سورية خالية من الأسلحة والتهديدات".

وقال كاتس إن "الجيش نفذ ليلة الإثنين - الثلاثاء، هجمات واسعة استهدفت أكثر من 40 موقعا عسكريا جنوبي سوريا"، وذلك في إطار ما وصفه بـ "تنفيذ السياسة الإسرائيلية المعلنة وإحباط التهديدات".

ويوم أمس الاثنين، وصف الرئيس السوري أحمد الشرع، تعليقات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مؤخرا، بـ"الكلام الفارغ".

وقال الشرع في مقابلة مع وكالة "رويترز": "هم آخر من يتحدث"، في إشارة إلى قيام إسرائيل بقتل عشرات الآلاف في قطاع غزة ولبنان على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية. ورفض الشرع التهديدات العدوانية المتزايدة وانتقادات إسرائيل التي استولت على أراض في جنوب سوريا منذ الإطاحة بالأسد.