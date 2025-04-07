إيلاف من لندن: هاجمت نائبة برلمانية عمالية بريطانية إسرائيل التي رحلتها مع زميلتها واتهمتها بـ"السيطرة والرقابة".

وقالت البرلمانية البريطانية ابتسام محمد، في مداخلة أمام مجلس العموم، يوم الإثنين إنه "لا ينبغي لأي دولة، مهما بلغت قوتها، أن تكون بمنأى عن النقد".

وكانت ابتسام محمد، تنوي زيارة الضفة الغربية برفقة زميلها النائبة العمالية يوان يانغ للاطلاع على عمل مشاريع المساعدات الإنسانية.

واندلع خلاف سياسي بعد منع النائبتين من حزب العمال البريطاني الحاكم من دخول إسرائيل وترحيلهما بعد اتهامهما بالتخطيط "لنشر الكراهية ضد إسرائيل".

وصرحت النائبة العمالية ابتسام محمد لمجلس العموم: "لم يكن هذا الفعل مجرد إهانة دبلوماسية، ولم يكن الأمر يتعلق بالأمن" وقالت: "كان الأمر يتعلق بالسيطرة والرقابة وفضح إسرائيل. لا ينبغي لأي دولة، مهما بلغت قوتها، أن تكون بمنأى عن النقد".

وقالت السيدة محمد وزميلتها النائبة العمالية يوان يانغ إنه تم منعهما من دخول إسرائيل لدى وصولهما يوم السبت ضمن وفد برلماني لزيارة مشاريع مساعدات إنسانية في الضفة الغربية.

وأضافت أنها كانت "أياماً صعبة" وأن النائبتين ليستا الوحيدتين اللتين "تحدثتا عن الفظائع" ودعيتا إلى التغيير. وأضافت أن العديد من الإسرائيليين والجمعيات الخيرية الإسرائيلية يفعلون ذلك أيضاً.

كلام يانغ

وقالت السيدة يانغ من جهتها، وهي صحفية سابقة، لمجلس العموم إنها "تتفهم تماماً أهمية الشهادة" وتدرك المخاطر، "لكنني لم أتوقع، مع ذلك، مخاطر الاعتقال والترحيل من قبل حليف بريطاني".

وقالت إن ترحيلهما يثبت أن ما يقوله النواب في مجلس العموم "مهم"، وسألت وزير شؤون الشرق الأوسط عما يمكن للحكومة فعله. لضمان أن تتمكن وفود النواب المستقبلية من القيام بذلك دون الحاجة إلى رقابة على تصريحاتهم.

وكشفت السيدة يانغ عن زيارة وفد برلماني آخر للضفة الغربية نهاية هذا الأسبوع.

من جهته، صرح وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، بأنه سيشجع النواب على مواصلة التحدث علنًا عن إسرائيل وغزة، ونصح النواب الذين سيذهبون إلى إسرائيل بالتواصل مع وزارة الخارجية مسبقًا.

وفي وقت سابق، صرّح رئيس المجموعة التي نظمت رحلة النواب لشبكة سكاي نيوز بأن على الحكومة أن توضح للإسرائيليين "بشدة" أن منعهم من الدخول "غير مقبول".

وقال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي "كابو"، إنه يريد من الحكومة أن تُبلغ الإسرائيليين بوجوب "إلغاء" عمليات الترحيل.

احتجاج وزير الخارجية

ويوم الأحد، صرّح وزير الخارجية ديفيد لامي بأنه تحدث إلى نظرائه الإسرائيليين وأوضح لهم أن "هذه ليست طريقة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين".

وأضاف: "من غير المقبول، وغير المُجدي، والمُقلق للغاية أن تُحتجز السلطات الإسرائيلية نائبين بريطانيين ضمن وفد برلماني إلى إسرائيل، وأن تُمنعهما من الدخول".

زيارة الضفة الغربية

يذكر أن دويل يشغل منصب مدير منظمة "كابو" منذ 23 عامًا، وقال إن السيدة يانغ والسيدة محمد كانتا تزوران الضفة الغربية في إطار "برنامج طويل الأمد" استضافت فيه المنظمة نوابًا ونوابًا من جميع الأحزاب إلى الضفة الغربية المحتلة، وسبق أن زارت غزة، "لتقييم الوضع على الأرض".

وأضاف دويل أن منظمة "كابو" استقبلت 161 سياسيًا هناك منذ عام 1997، بمن فيهم قادة أحزاب ونواب في الحكومة حاليًا.

وقال إن النائبتين ومساعديهما كان من المقرر أن يلتقوا بممثلي منظمة أوكسفام والأمم المتحدة، وهو ما وصفه بأنه "الأمر الصحيح والسليم" لأن المملكة المتحدة من كبار المانحين للمشاريع هناك، حيث قدمت مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية على مر السنين.

وتحققت قناة (سكاي نيوز) من لقطات تُظهر جنودًا إسرائيليين يستهدفون سيارات إسعاف بأضواء طوارئ تومض، على الرغم من الادعاءات الأولية بأن الموكب لم يكن واضحًا أنه مخصص لخدمات الطوارئ.

إسرائيل: نواب روجوا لعقوبات

صرحت السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة بأن النواب مُنعوا من الدخول لأنهم "اتهموا إسرائيل بمزاعم كاذبة، وشاركوا بنشاط في الترويج لعقوبات ضد وزراء إسرائيليين، ودعموا حملات تهدف إلى مقاطعة دولة إسرائيل".

وأثارت كيمي بادنوك، زعيمة حزب المحافظين، استياءً بين العديد من النواب بعد أن صرحت بأن لإسرائيل "حقًا في مراقبة حدودها"، وأن نصائح السفر الحكومية تنص على أنه في حال دعوت إلى مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية، أو انتقدت إسرائيل علنًا، يُمكن منع دخولك.