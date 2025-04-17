إيلاف من واشنطن: كانت الشمس تضرب بقوة على جرافة هي كل ما تبقى في موقع البناء المهجور لمدرسة تحت الإنشاء، وقد توقفت أعمال بناء مدرسة صفد الثانوية، التي كان من المفترض أن تستوعب نحو 1500 طالب في ثاني أكبر مدينة في الأردن.

وقد توقف البناء فجأة في أواخر كانون الثاني (يناير) عندما قامت الولايات المتحدة، أكبر جهة مانحة للمساعدات في العالم، بتجميد الأموال على مستوى العالم، مع استثناءات قليلة.

وكان تأثير التوقف على هذه المدينة المترامية الأطراف، وسكانها وموظفيها المتعاقدين معها، والتي كانت موطناً لأول مخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن في أربعينيات القرن العشرين، فورياً تقريباً.

وقال أحد المهندسين الذي تم منحه حق عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية عن آثار تجميد المساعدات: "في غضون يوم واحد فقط، تم تسريحنا من العمل".

إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق المساعدات الخارجية البالغة 40 مليار دولار بعد أيام من توليه منصبه، سوف يكون له تأثير ملموس خارج مدرسة صفد الثانوية، وأبعد من الأردن.

وتعد مصر وإسرائيل والأردن من بين أكبر المتلقين للمساعدات الأميركية: ففي عام 2023، تلقت دول المنطقة مجتمعة ما يقرب من 4 مليارات دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وقال عشرات المحللين والمسؤولين وعمال الإغاثة لصحيفة بوليتيكو إن هذه الخطوة الجذرية من شأنها أن تضعف البلدان في منطقة مضطربة تعاني من عدم الاستقرار السياسي والقضايا الإنسانية والمخاوف الاقتصادية.

وأضاف البعض أن ذلك قد يقوض نفوذ واشنطن في الشرق الأوسط، والذي يهدف جزئيا إلى ضمان حسن النية مع الحلفاء في المنطقة، ودعم الديمقراطية، ومنع صعود التمرد والمتطرفين.

الجميع يتجهون لتقليص المساعدات

وقد خفضت جهات مانحة رئيسية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وعدد قليل من الدول الأوروبية، مساعداتها للمنطقة في الأشهر الأخيرة، وذلك جزئيا للتعويض عن التهديد الأميركي بتقليص المساعدات لأوكرانيا.

وقد أثارت إدارة ترامب مخاوف من أنها قد لا تظل حليفًا موثوقًا به لأوروبا بعد تخليها عن نهجها الصديق لأوكرانيا منذ فترة طويلة لصالح روسيا بينما هددت أعضاء حلف شمال الأطلسي إذا لم يزيدوا من إنفاقهم الدفاعي.

وقد انضم البعض إلى الصف على الفور، فقد خفضت المملكة المتحدة ميزانية مساعداتها الخارجية هذا العام إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 25 عاما من أجل توجيه التمويل إلى الدفاع. وتدرس الحكومة الألمانية الجديدة خفض تمويل المساعدات بعد الزيادة التاريخية في الإنفاق الدفاعي.

وقال ديلاني سيمون، المحلل البارز في برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية: "إن ما نشهده الآن هو انكماش دراماتيكي في المساعدات بطريقة من المرجح أن تعيد تشكيل نظام المساعدات بأكمله والعمليات الإنسانية على الأرض".

التأثيرات تصل العراق وسوريا واليمن ولبنان

وسوف يكون تأثير التخفيضات الأميركية محسوسا في العراق أيضا، الذي يواصل إعادة البناء بعد الاحتلال الأميركي ويحاول صد فلول تنظيم الدولة الإسلامية. وفي سوريا، حيث تقود حكومة جديدة بلداً منقسماً في حاجة ماسة إلى المساعدات؛ في اليمن، مع استمرار الصراع الأهلي الذي دام عقدًا من الزمان؛ وأبعد من ذلك، مع استمرار الحرب الإسرائيلية متعددة الجبهات في غزة ولبنان.

ووصفت أمل حمدان، التي عملت كمستشارة في برامج مراقبة الانتخابات في العراق ولبنان، التخفيضات بأنها "مثيرة للقلق حقا".

وقالت إن "هذا النوع من العمل كان يهدف في واقع الأمر إلى الحفاظ على الاستقرار والديمقراطية في بعض أجزاء العالم حيث لا تعد الديمقراطية والاستقرار أمراً مفروغاً منه". حمدان هي مستشار في المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، التي تساعد البلدان على تنظيم انتخابات مستقلة وتعتبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أحد شركائها الرئيسيين.

الأردن حليف أميركا الرئيسي

الأردن، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في بلاد الشام، تلقى مساعدات عسكرية واقتصادية منذ الخمسينيات. وفي عام 2023، تطلب الأمر أكثر من 1.5 مليار دولار لدعم المستشفيات وإمدادات المياه والكهرباء وبرامج اللاجئين جزئيا.

وبعد وقت قصير من توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، أعلن ترامب عن وقف لمدة 90 يوما لمراجعة المساعدات الخارجية للبلاد، والتي تشكل ما يقرب من نصف إجمالي التمويل الإنساني والتنموي على مستوى العالم. وبحسب وثيقة حصلت عليها بوليتيكو ، فإن ما يقرب من 90 في المائة من عقود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تأثرت.

وقد تفاقمت هذه الصعوبات الاقتصادية بسبب فرض إدارة ترامب، ثم تعليقها المفاجئ، لبعض التعريفات الجمركية العالمية في الأيام الأخيرة. وتعرضت الأردن، التي صدرت أكثر من 3 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة في عام 2023، لرسوم جمركية بنسبة 20% من قبل حليفتها الأميركية.

هل يهتز استقرار الأردن؟

وقالت كيلي بيتيلو، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "لقد كان الأردن شريكاً أساسياً للولايات المتحدة من حيث الأمن والدعم العسكري، لكن الولايات المتحدة، من خلال قطع هذه المساعدات، زعزعت استقرار الأردن بشكل مباشر".

منذ إنشائها في عام 1961، ركزت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مجموعة واسعة من البرامج الإنسانية والسلام والحوكمة والاقتصاد في الشرق الأوسط، بهدف فرض السيطرة والمساعدة في استقرار المنطقة الشابة التي تواجه العديد من التحديات من الصراعات إلى الجفاف وارتفاع معدلات البطالة.

وقال ديف هاردن، المسؤول السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والذي يتمتع بخبرة تزيد على 20 عاما في العمل في الضفة الغربية وغزة واليمن والعراق: "كنا نحاول في واقع الأمر استخدام نفوذنا لبناء شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا".

وتشكل المساعدات المقدمة للأردن العمود الفقري للقوة الأميركية في الشرق الأوسط، وخاصة في بلاد الشام. وفي السنوات الأخيرة، كانت الشراكة طويلة الأمد حاسمة في مكافحة الإرهاب، وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية، كجزء من التحالف العالمي بقيادة الولايات المتحدة لهزيمة داعش.

وحاولت بوليتيكو التواصل مع الحكومة الأردنية للاستفسار عن تأثير خفض المساعدات الأميركية، لكنها لم تتلق ردا.

سوريا.. ماذا حدث؟

وفي الأسابيع الأخيرة، أدت التخفيضات الأميركية إلى تقويض إدارة وأمن المخيمات في شمال شرق سوريا، حيث يتم احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم أوروبيون متهمون بالارتباط بتنظيم داعش، مما أثار مخاوف أمنية في جميع أنحاء أوروبا.

في حين أن الولايات المتحدة لا تزال ترسل المساعدات العسكرية إلى الأردن، فإن قطع المساعدات الاقتصادية والإنسانية عبر بلاد الشام وداخل المنطقة سيؤدي حتما إلى تعطيل الاقتصادات، مما يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار على المدى الطويل.

وفي عام 2023، بلغت المساعدات الأميركية أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، ونحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، وحوالي 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وفقا لبيانات من الحكومة الأميركية والبنك الدولي.

ملاذات للجماعات المسلحة؟

وقالت شارلوت سلينتي، الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين: "ستصبح هذه الدول دولاً يسود فيها عدم المساواة، وستصبح ملاذات آمنة للجماعات المسلحة". "ستكون هذه البلدان عرضة لإثارة المخاوف الأمنية في جميع أنحاء العالم."

مساعدات أقل، هجرة أكثر

خلال الحرب الأهلية في سوريا، نزح ما يقرب من نصف سكانها وأصبحوا في حاجة ماسة إلى المساعدات. وقد تفاقم هذا الوضع منذ تشكيل الحكومة الجديدة. إن الحاجة إلى المساعدات الخارجية لتمويل برامج إعادة إدماج النازحين بسبب تنظيم داعش في العراق ــ أو لإطعام ما يقرب من 15 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الغذائية ــ سوف تتزايد حتما.

وقال المحللون إن الأشخاص المتضررين ربما يبحثون عن تلك الفرص الأفضل والوظائف والراحة من الجوع والحرب في نفس البلدان التي قلصت الدعم النقدي.

مع بلوغ الحرب السورية ذروتها، واجهت أوروبا أزمة هجرة، حيث توجه مليون سوري إلى حدود الاتحاد الأوروبي في عام 2015. وقالت الحكومة النمساوية في ذلك الوقت: "لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، قررنا مضاعفة تعاوننا التنموي الثنائي المباشر".

أوروبا تساعد مقابل وقف الهجرة

أصبح من الشائع في أوروبا استخدام المساعدات لتحديد الهجرة إلى حدودها. لكن الآن، ومع ذلك، فإن العديد من الحكومات الأوروبية تريد سحب البساط من تحت أقدامها، حسبما قال المحللون.

وتقول أنيتا كابيلي، مديرة التواصل مع السياسات الأوروبية في مركز التنمية العالمية: "إن الأمر يشبه إلى حد ما قول: لقد قدمنا ​​المساعدات لعقود وعقود، ومع ذلك لا يزال الناس يأتون إلى أوروبا بحثًا عن حياة أفضل، ويُنظر إلى هذا على أنه سبب لعدم جدوى المساعدات، وبالتالي يمكنهم قطعها".

في هولندا، على سبيل المثال، وفي خطوة تذكرنا بإدارة ترامب، خفضت الحكومة اليمينية في فبراير/شباط ميزانيتها المخصصة للتنمية الخارجية، واصفة إياها بموقف "هولندا أولاً". وخفضت فرنسا ميزانية المساعدات بنسبة 35 في المائة تحت ضغط مماثل من الأحزاب اليمينية المتطرفة.

وقال مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في واشنطن العاصمة، طلب عدم الكشف عن هويته ليتمكن من الحديث عن التخفيضات، إن الوضع سوف يستمر في التدهور مع إعادة المنطقة تقييم ما يمكنها تقديمه لسكانها.

وأضاف المسؤول أن "انخفاض الأمل، وزيادة الأمراض، وموت الأطفال لأسباب يمكن الوقاية منها، وعدم تلقي التعليم الجيد، كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة نقاط الضعف عندما يتعلق الأمر بالتطرف الأيديولوجي".



