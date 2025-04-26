إيلاف من دبي: أعلنت وسائل إعلام محلية، السبت، إصابة 561 شخصًا على الأقل نتيجة انفجار كبير وقع في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت إدارة الجمارك الإيرانية أن الانفجار، الذي امتد أثره لعدة كيلومترات، وقع في مستودع يحتوي على بضائع خطرة ومواد كيماوية. وأكد التلفزيون الرسمي أن مصدر الانفجار حاوية لم يتم تحديد محتواها بعد، نافياً أن يكون الحادث مرتبطًا بخزان أمونيا.

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظة الانفجار، حيث تشكلت كرة نارية ضخمة فوق الميناء. وأكدت وكالة أنباء "تسنيم" توقيف جميع الأنشطة في الميناء بشكل فوري، فيما عملت قوات الأمن وفرق الإغاثة على السيطرة على الوضع.

وأشارت تقارير محلية إلى أن شدة الانفجار أدت إلى اهتزاز الأرض وتحطم نوافذ مبانٍ تقع على بعد عدة كيلومترات من موقع الحادث. وصرّح مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان أن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق.

ويُعد ميناء الشهيد رجائي من أهم الموانئ في إيران، حيث يشكل مركزًا رئيسيًا لحركة الحاويات ويضم منشآت بتروكيماوية وخزانات نفطية. وتجدر الإشارة إلى أن مدينة بندر عباس شهدت في السابق حوادث مشابهة، بما في ذلك انفجارات في مصافي النفط وتسربات غازية.