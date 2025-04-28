إيلاف من واشنطن: انزلقت طائرة مقاتلة من طراز F/A-18E سوبر هورنت تابعة للبحرية الأميركية من حاملة طائرات وغرقت في البحر الأحمر في حادث مثير للقلق - لكن الطيار نجا، وفقًا للجيش الأميركي.

وكانت الطائرة النفاثة التي تبلغ تكلفتها نحو 56 مليون دولار هي الطائرة الوحيدة يتم سحبها من مكان الطائرات يوم الاثنين على متن حاملة الطائرات الأميركية هاري إس ترومان عندما فقد الجرار الذي كان يسحبها عن السيطرة.

وقالت البحرية إن الطائرة النفاثة والجرار سقطا في البحر، وتمكن الطيار والبحار الذي كان يقود الجرار من القفز، ولم يتعرض سوى أحدهما لإصابة طفيفة.

يذكر أن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس ترومان" تتعرض لتهديدات مستمرة من جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن. وتتمركز حاملة الطائرات في البحر الأحمر لحماية الملاحة التجارية في المنطقة، التي تتعرض لهجمات متكررة من الحوثيين.







