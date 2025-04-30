إيلاف من القاهرة: قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المصري، محمد عبد اللطيف تعطيل الدراسة الأربعاء 30 نيسان (أبريل) في جميع أنحاء الجمهوية نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف على منح الطلاب إجازة رسمية الأربعاء، في ظل توقعات بحدوث عاصفة رملية قوية تجتاح البلاد.

وأصدر عبد اللطيف قرارا باعتبار (الأربعاء) أجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على سلامة الطلاب نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بخصوص تقييمات وامتحانات شهر نيسان (أبريل) الجارى يتم ترحيل الجدول للأسبوع المقبل نظرا لأن الخميس إجازة رسمية أيضا بمناسبة عيد العمال، وهو الأمر الذي سيدفع الملايين من الموظفين إلى عدم مغادرة منازلهم الأربعاء، وكذلك الخميس ثم الجمعة والسبت، وهي اجازة غير متوقعة مدتها 4 أيام متتالية.

وقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة تحذيرية لحالة الطقس الأربعاء 30 نيسان (أبريل) 2025، وتفاصيل وخرائط الأمطار المتوقعة والتى ستكون مصاحبة لـ المنخفض الجوي الصحراوي والذى بدوره سيؤدى إلى أمطار متفاوتة الشدة ورعدية، ولكن العاصفة الرملية هي التي سوف تكون طاغية على الأجواء، مع توقعات بسقوط أمطار من شأنها أن تخمد هذه العاصفة، ولكن الخطورة أن هذه الأمطار سوف تكون قوية.

الأمطار المتوسطة سوف تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحباب البرد أحيانا على محافظة مطروح، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدن القناة وسيناء وشمال الصعيد والقاهرة والجيزة والقليوبية.