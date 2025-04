إيلاف من نيويورك: صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه ليس لديه أي تفضيلات بشأن المرشح لمنصب بابا الفاتيكان الجديد، مازحا بأنه لن يمانع في تولي منصب البابوية بنفسه.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل عمن يفضل أن يكون البابا القادم: "أود أن أصبح أنا البابا. سيكون هذا خياري الأول"، في تعليق مازح. ثم أضاف بجدية: "لا، لا أعرف، ليس لدي أي تفضيلات". غير أنه أشار إلى "الكاردينال من نيويورك" دون ذكر اسمه.

