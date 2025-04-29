إيلاف من نيويورك: صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه ليس لديه أي تفضيلات بشأن المرشح لمنصب بابا الفاتيكان الجديد، مازحا بأنه لن يمانع في تولي منصب البابوية بنفسه.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل عمن يفضل أن يكون البابا القادم: "أود أن أصبح أنا البابا. سيكون هذا خياري الأول"، في تعليق مازح. ثم أضاف بجدية: "لا، لا أعرف، ليس لدي أي تفضيلات". غير أنه أشار إلى "الكاردينال من نيويورك" دون ذكر اسمه.

🚨🇺🇸 Donald J. Trump formally announces his interest in succeeding Pope Francis as the next leader of the Catholic Church.



Technically, any baptized Catholic male can be elected Pope, though he must be ordained a bishop immediately if not already one. pic.twitter.com/wqV3LLKEVi — Terror Alarm (@Terror_Alarm) April 29, 2025

يذكر أن البابا فرنسيس، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 2013، توفي في 21 أبريل الجاري عن عمر ناهز 89 عاما إثر سكتة دماغية أدت إلى غيبوبة وتوقف القلب.

وقد أقيمت مراسم وداعه في كاتدرائية القديس بطرس، بينما عقدت جنازته في 26 أبريل في ساحة القديس بطرس، ودفن في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري التي اختارها البابا فرنسيس خلال حياته مكانا لدفنه.

ومن المقرر أن يبدأ المجمع الانتخابي (الكونكلاف) لاختيار البابا الجديد في الفاتيكان يوم 7 مايو المقبل، حيث تجري هذه الانتخابات المغلقة تقليديا في كنيسة سيستينا.

