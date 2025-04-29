إيلاف من واشنطن: أفاد مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، أن الإدارة الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب "نجحت في تحقيق إنجازات كبرى في الأمن القومي خلال أول مئة يوم من ولايتها الثانية"، وذلك وفق مقال تحليلي نشره الكاتب في مجلة The National Interest.



وقال والتز إن الإدارة تسلّمت السلطة في ظل تحديات أمنية متعددة، أبرزها ما وصفه بـ"حدود مفتوحة"، وتنامي تهديد الجماعات المسلحة، واحتجاز رهائن أميركيين، واندلاع حروب إقليمية، إلى جانب تصاعد التوتر مع الصين.



ضبط الحدود وتراجع العبور غير النظامي

أشار الكاتب إلى أن الإدارة نجحت في التوصل إلى اتفاق مع المكسيك وكندا لنشر 10,000 عنصر من كل بلد على الحدود الأميركية، في خطوة هدفت إلى وقف تدفق المهاجرين وتهريب الفنتانيل.



وبحسب المقال، تراجع عدد العابرين للحدود الجنوبية إلى 7,209 في شهر آذار (مارس)، وهو الرقم "الأدنى في التاريخ الأميركي"، وفق تعبيره، مقارنة بارتفاع كبير في عهد الإدارة السابقة.



وأوضح والتز أن واشنطن صنّفت ستّ جماعات مكسيكية، بالإضافة إلى عصابتي Tren de Aragua وMS-13، كـ"منظمات إرهابية أجنبية"، مشيرًا إلى توقيف أو ترحيل 45,679 شخصًا من ذوي السجل الإجرامي، بينهم 1,154 من أفراد العصابتين المصنفتين.



عمليات عسكرية واستخباراتية خارجية

ذكر المقال أن القوات الأميركية نفذت عمليات دقيقة أدت إلى تصفية 78 من "القيادات الجهادية عالية القيمة"، في مناطق عدة تشمل العراق وسوريا والصومال، ومن بينهم أبو خديجة، الذي وصفه الكاتب بـ"الرجل الثاني في تنظيم داعش" ورئيس مجلس قيادة التنظيم.



كما أشار إلى تعاون استخباراتي مع باكستان أدى إلى توقيف عنصر من تنظيم داعش – خراسان متورط في تفجير "بوابة آبي" الذي أسفر عن مقتل 13 جنديًا أميركيًا في كابل عام 2021، وذلك خلال عملية الانسحاب الأميركي.



وفي اليمن، أفاد والتز بأن الإدارة نفذت أكثر من 800 ضربة جوية ضد مواقع لجماعة الحوثي، في إطار حملة مستمرة تهدف إلى "إعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر"، في ظل تكرار الهجمات على سفن أميركية ودولية.

ضغط على إيران ومفاوضات نووية

قال الكاتب إن الإدارة الحالية تعود إلى سياسة "الضغط الأقصى" على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع التركيز على قطع مصادر تمويل "الميليشيات المصنفة إرهابية" مثل حزب الله، حماس، والحوثيين، عبر منع إيران من بيع النفط للصين.

كما أشار إلى أن مفاوضات أولية جارية بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.



دعم متجدد لإسرائيل

أفاد والتز بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، كان أول زعيم أجنبي يزور البيت الأبيض في هذه الدورة، وتمت خلال اللقاء المصادقة على تسريع صفقات سلاح بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى قرار الإدارة "بوقف كل أشكال التمويل لوكالة الأونروا"، التي يتهمها المقال بـ"توجيه الأموال إلى حركة حماس"، دون تقديم أدلة مباشرة.



أوكرانيا والصين: مفاوضات وضغوط

في الملف الأوكراني، قال الكاتب إن الإدارة نجحت في جمع كل من روسيا وأوكرانيا على طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن "أسابيع من الدبلوماسية أفرزت إطارًا تفاهميًا"، ودعا الطرفين إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق نهائي.



أما بشأن الصين، فقد أشار إلى جهود دبلوماسية دفعت بالحكومة البنمية إلى "التراجع عن المشاركة في مبادرة الحزام والطريق"، وبدء إجراءات إلغاء عقود مع شركة صينية كانت تدير قناة بنما. كما أعلن عن اعتماد "سياسة استثمارية جديدة" تمنع الشركات الأميركية من الاستثمار في الصناعات الدفاعية الصينية.



* أعدت إيلاف التقرير عن مقال تحليلي بقلم مايك والتز، نُشر في مجلة The National Interest: المصدر