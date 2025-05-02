إيلاف من القاهرة: من جديد يتصاعد الحديث في مصر عن جزيرتي تيران وصنافير اللتين أحدثتا ضجة كبيرة قبل أعوام بتوقيع اتفاقية نقل تبعيتهما إلى السعودية، وتقع الجزيرتان على مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.

جدد الجدل حول الجزيرتين تقرير يزعم اقتراح السعودية على الولايات المتحدة الأمريكية، إنشاء قاعدة عسكرية في الجزيرتين في إطار حملة واشنطن على الحوثيين في اليمن ولتأمين الملاحة في البحر الأحمر، على حد المزاعم التي تناولها التقرير.

وقوبلت هذه المزاعم باستنكار شديد، وتذكير البعض بأن الجزيرتين ما زالتا فعليا تحت الإدارة المصرية، كما أن هذه التقارير تأتي في إطار حملة ضغط تمارسها واشنطن على مصر، بدأت بطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبال فلسطينيين من قطاع غزة في سيناء، ثم السماح للسفن الأمريكية بالمرور عبر قناة السويس مجانا، بالإضافة إلى طلبه مشاركة مصر في حملته ضد الحوثيين باليمن وهو ما قوبل بالرفض، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ووفقا لتقرير حكومي مصري في عام 2017، فإن "الجانب السعودي تفهم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل خليج العقبة وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري، إيمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة بالمنطقة"، وأوضح أن "الاتفاقية تنهى فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهى مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في الوقت نفسه".

وتدخل الجزيرتان في نطاق المنطقة "ج" باتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مع التقارير التي تناولت الجزيرتين، وزعمت إمكانية إقامة قاعدة عسكرية أمريكية عليهما.

وقال المدون وائل عباس: "استعدوا وسيبكم من كل الترندات دلوقت، اللي جاي ده خطير جدا علشان فيه كلام في السعودية عن إعطاء تيران وصنافير لأمريكا لإقامة قواعد عسكرية، أنا عارف إن الكلام ده بيتردد من 2017 لكنه اتجدد تاني اليومين دول وفيه زيارات أمريكية للمنطقة ولازم نبقى صاحيين..".

وأشار مدونون إلى ما ورد في خطاب الأمير محمد بن سلمان حينما كان وزيرا للدفاع في السعودية ووليا لولي العهد في عام 2016، والموجه إلى رئيس الوزراء المصري وقتئذ المهندس شريف إسماعيل، وفيه أكد بن سلمان، التزام المملكة، بعد نقاط من بينها: "لن يتم استخدام جزيرتي تيران وصنافير في دعم أو تخطيط أو تنفيذ أي عمل عسكري". و"قصر الوجود الأمني في جزيرتي تيران وصنافير على الأجهزة الأمنية - غير العسكرية -بما في ذلك حرس الحدود".