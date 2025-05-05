إيلاف من الجزائر: اختتم السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان، زيارة دولة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دامت يومين، وشكّلت محطة استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين.





الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أشرف على مراسم الاستقبال والوداع الرسمي للضيف العُماني في مطار هواري بومدين الدولي، حيث أُقيمت مراسم وداع رسمية مساء الاثنين عكست طابع الزيارة وأهميتها. وفي ختام الزيارة، بعث السلطان هيثم ببرقية شكر إلى الرئيس تبون عبّر فيها عن تقديره لحفاوة الاستقبال، وأشاد بنتائج المحادثات التي وصفها بالمثمرة، مؤكّدًا أنها أسهمت في تعزيز مجالات التعاون خدمةً للمصالح المشتركة للشعبين.

مؤشرات تجارية واستثمارية متنامية

الزيارة توّجت بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت مجالات الاستثمار والطاقة والتعليم العالي والصحة والتعاون القضائي والزراعي. وتم الإعلان عن تأسيس صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية الجزائرية وجهاز الاستثمار العُماني، بقيمة تُقدّر بـ 115.4 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 300 مليون دولار أميركي. وجرى كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي "سوناريم" وشركة تنمية معادن سلطنة عُمان، كما تم توقيع صحيفة شروط اتفاقية أولية بين مجمع سوناطراك وشركة "أبراج" العُمانية للطاقة.



كما شملت الاتفاقيات الموقعة مذكرة تفاهم في مجال الصناعة الصيدلانية، وبرامج تنفيذية للتعاون في قطاعات تفتيش العمل (2025–2027)، والتعليم العالي والبحث العلمي (2026–2028)، إضافة إلى مجالات الزراعة، الصحة الحيوانية والنباتية، والصيد البحري، فضلًا عن مذكرة تعاون قضائي.





وشهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الثنائية بين أعضاء وفدي البلدين، من بينها لقاء جمع مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية بوزير ديوان البلاط السلطاني، ولقاء بين رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان السيد شهاب بن طارق آل سعيد.

كما التقى وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، وناقشا سبل تعزيز التنسيق الدبلوماسي بين البلدين.

وفي القطاعات الفنية، عقد وزراء الزراعة والصحة والاستثمار من الجانبين اجتماعات مشتركة ناقشوا خلالها فرص التعاون الفني والتقني المستقبلي.



في اليوم الثاني من الزيارة، توجّه السلطان هيثم إلى مقام الشهيد في العاصمة الجزائر، حيث وضع إكليلًا من الزهور ترحمًا على أرواح الجزائريين الذين قضوا خلال حرب الاستقلال، كما زار المتحف الوطني للمجاهد، واطّلع على وثائق وشروحات حول مراحل الثورة التحريرية.

وفي لفتة رمزية عبّرت عن التقدير الرسمي، أهدى الرئيس عبد المجيد تبون ضيفه السلطان هيثم بن طارق حصانًا بربريًا جزائريًا أصيلًا، وهو تقليد بروتوكولي يرمز إلى الترحيب والتكريم. وقد جرت مراسم الإهداء في أجواء رسمية وتوثيقية، حيث سيُرفق تسجيل الفيديو ضمن المادة المنشورة.

استثمارات قائمة ومشاريع جديدة

زيارة السلطان هيثم إلى الجزائر تأتي في سياق تصاعد التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة 48% خلال عام 2024، ليصل إلى نحو 62.9 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ41.4 مليونًا في العام السابق.

وتعزّز هذا التعاون من خلال استمرار استثمارات الشركات العُمانية الكبرى في السوق الجزائرية، لا سيما مجموعة سهيل بهوان وشركة SOGEX عُمان، التي تدير منشآت للطاقة والمياه، فضلًا عن مشروع قيد التنفيذ لتجميع وتصنيع السيارات بالتعاون مع شركة "هيونداي" الكورية.





تعاون سياسي راسخ

خلال محادثات القمة التي جرت في مقر إقامة السلطان بالعاصمة الجزائر، جدد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات "الأخوية" بين الدولتين، وفقًا لوكالة الأنباء العُمانية. وشدد السلطان هيثم والرئيس تبون على أهمية التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي برقية شكر وجهها الرئيس العُماني لنظيره الجزائري عقب المغادرة، ثمّن السلطان حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن اللقاءات التي جمعته مع تبون شكّلت فرصة لتعزيز مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.



آفاق استراتيجية جديدة

تعكس الزيارة حرص الجانبين على تعميق الشراكة الاقتصادية وتنويع مجالات التعاون، في ظل تطلعات الجزائر لتوسيع اقتصادها غير النفطي، وسعي عُمان إلى تعزيز حضورها الاستثماري في شمال أفريقيا. ومن المتوقع أن تُمثّل الاتفاقيات الموقعة قاعدة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي، والصناعات الحيوية، والبحث العلمي.

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