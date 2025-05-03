إيلاف من مسقط: أُقيم حفل زفاف ولي عهد سلطنة عُمان، السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، مساء الخميس في قاعة المرايا داخل قصر العلم العامر في العاصمة مسقط، بحضور والده، السلطان هيثم بن طارق، ووالدته السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، وعدد من أفراد الأسرة المالكة وكبار الشخصيات الرسمية. وأقيمت مراسم عقد القران يوم 24 نيسان (أبريل) 2025، واقتصر على طابع عائلي ورسمي، دون إعلان تفصيلي من الجهات الرسمية.





السلطان هيثم بن طارق وعلى يساره ولي العهد ذي يزن يوم الخميس 24 نيسان (أبريل) 2025

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعون للشأن العُماني الملكي، صورًا ومقاطع مصوّرة للحفل الذي جرى مساء الخميس، وأظهرت ولي العهد بجوار والده السلطان، في مشهد لقي تفاعلاً واسعًا داخل السلطنة.

📹 فيديو من حفل زفاف صاحب السمو السيّد #ذي_يزن_بن_هيثم آل سعيد، مساء الخميس 1 مايو ، في قصر البركة العامر . pic.twitter.com/S7PuTQCxmj — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) May 2, 2025







السيد ذي يزن بن هيثم هو الابن الأكبر لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، من قرينته السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية. يشغل منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب منذ 18 آب (أغسطس) 2020، في أول حكومة شُكّلت بعد تولي السلطان هيثم مقاليد الحكم مطلع عام 2020. وقد أصبح أول من يشغل منصب "ولي العهد" في تاريخ سلطنة عُمان الحديث، بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 6/2021 في 11 كانون الثاني (يناير) 2021، الذي تضمن تعديلًا للنظام الأساسي للدولة واستحداث ولاية العهد، ونصّ على أن تنتقل ولاية الحكم إلى أكبر أبناء السلطان سنًا.







وُلد السيد ذي يزن في 21 آب (أغسطس) 1990، ودرس العلوم السياسية في جامعة أكسفورد البريطانية. عمل بعد تخرّجه سكرتيرًا ثانيًا في سفارة سلطنة عُمان لدى المملكة المتحدة، قبل أن يعود إلى السلطنة ويباشر مهامه الحكومية ضمن مجلس الوزراء.



أما العروس فهي السيدة علياء بنت محمد بن هلال بن حمد البوسعيدية، وتنتمي إلى إحدى العائلات العُمانية المعروفة. ويشغل عمها، السيد سعود بن هلال البوسعيدي، منصب محافظ مسقط، فيما يشغل عمها الآخر، السيد أحمد بن هلال البوسعيدي، منصب سفير سلطنة عُمان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.





السلطان السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية (وسط)



برَز ولي العهد قبل توليه منصبه من خلال مشاركته في مناسبات وطنية وشبابية، كان أبرزها رعايته ليوم الشباب العُماني في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، ورعايته لكأس السلطان لكرة القدم في الشهر نفسه. وفي كلمة له ألقاها في يوم الشباب العُماني عام 2020، قال: "إن الوزارة تسعى لخلق جيل من الشباب قادر على التفكير والتحليل والإبداع، ووضع الآليات المناسبة لاستطلاع آرائهم وإشراكهم في رسم الخطط المستقبلية"، وذلك في خطاب رسمي نُشر عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والرياضة والشباب.







وفي كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه، مثل السيد ذي يزن السلطنة في استضافة اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي بمسقط، الذي خُصّص لاختيار الدولة المضيفة لدورة الألعاب الآسيوية 2030، حيث أشار في كلمته إلى أهمية "استخدام الأحداث الرياضية كمنصة لتعزيز التقارب والتفاهم بين شعوب القارة".

يُعد الزفاف حدثًا شخصيًا بطابعه، لكنه يلقى متابعة واسعة في الداخل العُماني، نظرًا إلى كونه يرتبط بأحد رموز المرحلة السياسية الراهنة في البلاد. وقد جاءت التهاني من قطاعات شعبية متنوعة، عبّرت عن تقديرها لمكانة ولي العهد، دون أن تترافق المناسبة مع مظاهر احتفال عامة أو بث رسمي للحفل، في تقليد ينسجم مع الطابع البروتوكولي المحافظ الذي تتبعه سلطنة عُمان في المناسبات الخاصة.