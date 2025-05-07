إيلاف من الرباط : قامت الأميرة للا حسناء، شقيقة العاهل المغربي ، رئيسة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، الأربعاء بباكو، بزيارة المؤسسة التعليمية “المجمع التربوي 132–134″،وذلك ضمن مشروع التوأمة التربوية بين ثانويات إعدادية في مدينة الرباط والعاصمة الأذربيجانية.

وألقى وزير العلم والتعليم بأذربيجان، إمين أمرولايف كلمة أكد فيها أنه حظي بشرف استقبال الأميرة للا حسناء داخل هذه المؤسسة التعليمية العريقة، التي تخرجت منها شخصيات عامة مرموقة، وعلماء، وشخصيات ثقافية بارزة.

وأكد أن هذا الحدث يشكل بداية فصل جديد في تاريخ هذه المدرسة، تحت شعار التبادل الثقافي، والقيم المشتركة، والتعاون التربوي، مشيرا إلى أن برنامج التوأمة، الذي يتم تنفيذه بشراكة مع مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، يعكس الالتزام المشترك لفائدة المواطنة العالمية والفهم المتبادل من خلال التربية.

وأضاف أن برنامج التوأمة هذا، سيمكن الشباب من اكتشاف والمحافظة والاحتفاء بتراثهم الثقافي، باعتباره عنصرا أساسيا من هويتهم، وجسرا بين المدينتين.

من جهتها، اعتبرت مديرة “المجمع التربوي 132–134″، أيغون ميلكاييلوفا أن مشروع التوأمة سيسهم بشكل ملموس في جعل التراث الثقافي قيمة مشتركة في إطار حوار متبادل بين الثقافات، مشيرة إلى أن هذا التعاون يكتسي أهمية كبيرة من خلال وضع أسس فهم متبادل أفضل، وتعاون دائم بين الأجيال الشابة.

إثر ذلك،زارت الأميرة للا حسناء متحف تاريخ هذه المؤسسة، حيث تابعت عروضا فنية قدمها تلاميذ.

وتابعت الأميرة للا حسناء عروضا موسيقية، حيث قدم الشاب، أتيلا غاريب أغنية “أذربيجان”، والتلميذ، عبيد شلابييروف، قطعة “شمس العشية” من التراث الموسيقي المغربي على آلة “الكمانشا” التقليدية الأذربيجانية، قبل أن تتابع رقصة فولكلورية أذربيجانية بعنوان “سينكي”.

وقدمت للاميرة للا حسناء،أيضا،شروحات حول متحف التاريخ ،من قبل التلميذين السفيرين، نورلانا حسنلي، وألبير قاريب.

بعد ذلك، زارت الأميرة للا حسناء قسما لتلاميذ من المستوى السابع ، حيث تابعت عرضا حول المنظومة التربوية في أذربيجان، ودمج التربية الفنية والثقافية في المنظومة البيداغوجية( التربوية) .

وأبرز هذا العرض الروابط اللغوية والثقافية مع الرباط، كما يتجلى ذلك على سبيل المثال في كلمة “müəllim” “معلم”، وكذا غنى الروابط المشتركة وأهمية الحوار بين الثقافات في المجال التربوي.

وبذات المناسبة، قامت الأميرة للا حسناء، بزيارة قسم دراسي ثان، حيث حضرت ورشات عمل بعنوان “أكتشف تراث مدينتي”، وهي تكييف للبرنامج التربوي الذي أطلقته مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، ليتلاءم مع السياق الثقافي لمدينة باكو.

بعد ذلك، قامت الأميرة للا حسناء بزيارة معرض أنجزه تلاميذ المؤسسة الإعدادية، حول المعالم البارزة في مدينتي الرباط وباكو.

وتعكس هذه الأعمال، التي تمزج بين التعبير الفني والتحسيس بأهمية التراث، غنى الحوار بين الثقافات، وارتباط الأجيال الشابة بتراثها الثقافي الأصيل.

وفي ختام هذه الزيارة، التقطت للأميرة للا حسناء صور تذكارية مع المسؤولين الأذربيجانيين وتلاميذ “المجمع التربوي 132–134”.