أعلن الجيش الباكستاني انطلاق عملية عسكرية ضد مواقع للجيش الهندي، رداً على قصف صاروخي استهدف قاعدة قريبة من مقر الجيش الباكستاني بالقرب من العاصمة إسلام أباد.

ونقلت قناة سي إن إن الأمريكية عن الجيش الباكستاني أنه أطلق عملية تحت اسم "البنيان المرصوص" للرد على "العدوان الهندي" الأخير، مشيراً إلى أنه استهدف مواقع تخزين صواريخ "براهموس" في الهند، ويواصل هجماته على أماكن أخرى مختلفة.

كما نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في الأراضي الهندية، موضحاً في بيان مصور: "أطلقت الهند ستة صواريخ باليستية من آدامبور. سقط أحدها في المنطقة، بينما سقطت الصواريخ الخمسة الأخرى في منطقة أمريتسار، التابعة لإقليم البنجاب الهندي".

كما نقلت الوكالة عن مصدر عسكري هندي أن القوات الجوية الهندية تواصل عملياتها في باكستان.

وفي وقت سابق فجر السبت، قال الجيش الباكستاني، السبت إن ثلاثاً من قواعده الجوية تعرضت لهجوم صاروخي هندي، إحداها تقع بالقرب من العاصمة إسلام آباد حيث مقر قيادة الجيش الباكستاني.

وأوضح المتحدث العسكري الباكستاني أحمد شريف شودري إن "الهند شنت هجوما صاروخيا استهدف قواعد نور خان ومريد وشوركوت"، واصفاً الهجمات الهندية الأخيرة بــ"العدوان السافر".

وتعهد شودري بالرد على الضربات الهندية، إذ قال محذراً نيودلهي: "الآن عليكم فقط أن تنتظروا ردنا".

وتقع قاعدة نور خان الجوية في منطقة روالبندي على بُعد حوالي 10 كيلومترات من العاصمة إسلام آباد، ويقع فيها المقر الرسمي للجيش الباكستاني.

يأتي ذلك بعد ساعات من تبادل باكستان والهند، الجمعة الاتهامات بالمسؤولية عن الاشتباكات الحدودية المستمرة منذ ثلاثة أيام، وأسفرت عن مقتل نحو خمسين مدنياً من الجانبين حتى الآن.

دعوات للتهدئة

ومع استمرار التصعيد بين الجارتين، أعلنت السعودية عن زيارة أداها وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إلى الهند وباكستان خلال اليومين الماضيين في إطار جهود المملكة للدفع نحو التهدئة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الوكالة أن الزيارة تأتي "في إطار مساعي المملكة للتهدئة ووقف التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية، والعمل على حل كافة الخلافات من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية".

من جانبها، دعت مجموعة السبع الكبرى إلى "خفض فوري للتصعيد" واتخاذ "أقصى درجات ضبط النفس" في النزاع بين الهند وباكستان.

وقال وزراء خارجية المجموعة في بيان "إن المزيد من التصعيد العسكري، قد يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي"، مضيفين أنه ينبغي على الجانبين "الانخراط في حوار مباشر للتوصل إلى حل سلمي".