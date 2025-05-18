إيلاف من كييف: كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية اليوم الأحد، أن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي عاش في مخبأ تحت الأرض في الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقالت الصحيفة: "كان زيلينسكي يعيش في مخبأ عميق تحت الأرض مع بعض مساعديه الموثوقين"، مشيرة إلى أنهم "كانوا يقضون وقتهم بلعب تنس الطاولة، وهي اللعبة المفضلة لزيلينسكي".

في أبريل الماضي، ألمح البرلماني الأوكراني السابق أوليغ تساريف إلى أن زيلينسكي قد يكون مختبئا في ملجأ في كييف.

وقال إن "هناك العديد من الممرات تحت الأرض في العاصمة الأوكرانية، والتي كان المسؤولون يتنقلون من خلالها خلال الاضطرابات في عامي 2013 و2014".

وفي سياق آخر، طلب زيلينسكي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، مساعدة عسكرية وصناعية جديدة في رسالة تتضمن "مقترحات جديدة للتعاون في صناعة الدفاع، وكذلك التجارة".

وجاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي عقب اجتماعه مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الفاتيكان: "أشار (زيلينسكي) إلى أنه أرسل إلى الرئيس ترامب رسالة تتضمن مقترحات جديدة للتعاون في المجالات الدفاعية والصناعية والتجارية".

كما أكد زعيم نظام كييف أنه يوافق على الحوار مع روسيا بأي شكل من الأشكال، وشكر الفاتيكان على استعداده لأن يصبح منصة للمفاوضات المباشرة.