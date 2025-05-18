إيلاف من موسكو: قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، إن دولا أوروبية تحاول الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى لا تثمر المحادثة بين موسكو وواشنطن عن النتيجة المرجوة.

وأضاف أن "قادة من دول الاتحاد الأوروبي يريدون التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل اتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى لا تسفر المحادثة بين موسكو وواشنطن عن النتيجة المرجوة".

وكتب في صفحته على "تلغرام": "أعلن ترامب مسبقا عن محادثة هاتفية مرتقبة مع الرئيس الروسي، وهو ما أكده جانبنا كذلك، وقد وصل بعض قادة أوروبا، ويريدون أن يجدوا وقتا للتحدث مع ترامب في الصباح الباكر، للضغط عليه حتى لا ينجح الحوار الروسي الأمريكي، ولا يسفر عن نتائج تفضي إلى سلام، بل مجرد هدنة لأوكرانيا بهدف مواصلة الحرب".

وأشار إلى أن "ترامب لا يخضع للضغوط في كثير من الأحيان، وهو ما يجعله مختلفا عن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أو محاوري الغد من التحالف الأوروبي الذين يريدون الحرب لا السلام".

وتوقع كوساتشوف: "هزيمة محاوري ترامب صباح الغد، ونجاح المتحاورين عند الساعة 17:00 بتوقيت موسكو".

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن المستشار فريدريش ميرتس وقادة دول أوروبية يعتزمون التحدث مجددا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل محادثة هاتفية محتملة بين الأخير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إنه يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين 19 مايو الساعة 17:00 بتوقيت موسكو.

هذا وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الإعداد جار للمحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.