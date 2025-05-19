إيلاف من لندن: أكدت تقارير بريطانية التوصل إلى اتفاق تاريخي لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد خمس سنوات من طلاق (بريكست) 2020.

واستضاف رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، قمة للاتحاد الأوروبي، هي الولى من نوعها منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت التقارير إن المحادثات بين الجانبين البريطاني والأوربي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيث علم أن لجنة سفراء الاتحاد الأوروبي وافقت على الاتفاق.

مكاسب

ويمنح الاتفاق بريطانيا مكاسب في "الوظائف ومشاريع القوانين والحدود"، وهي أولوياتنا السياسية، كما كان صرح بذلك رئيس الوزراء البريطاني.

وسيكون اتفاق الدفاع والأمن محور الاتفاق التاريخي، وكان من المتوقع أن تشمل الإعلانات المتعلقة بالتجارة والأمن وصول بريطانيا إلى صندوق دفاعي تابع للاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو (125 مليار جنيه إسترليني)، مما قد يُعزز شركات الدفاع البريطانية.

ويُعتقد أيضًا أن اتفاقًا بشأن السماح للمسافرين البريطانيين باستخدام البوابات الإلكترونية لجوازات السفر - وهي حواجز ذاتية الخدمة آلية في المطارات الأوروبية - مطروح للبحث على الطاولة.

وستُعلن التفاصيل الدقيقة للاتفاق لاحقًا، وعلم أن المملكة المتحدة اتخذت بعض الخطوات بشأن صيد الأسماك من أجل التوصل إلى اتفاق لتخفيف القيود على المنتجات البيطرية.

كما علم، أن الحكومة البريطانية سمحت للاتحاد الأوروبي بالوصول إلى الأسماك البريطانية لمدة 12 عامًا.

صيد الأسماك

وقالت التقارير إن هذا الاتفاق لا يتضمن أي تخفيض في حصة الصيد البريطانية، أو زيادة في الحصة المسموح للاتحاد الأوروبي بصيدها.

وأفاد مصدر بأن الاتحاد الأوروبي أراد وصولًا دائمًا إلى صيد الأسماك في المياه البريطانية، وأن المملكة المتحدة لم تكن مستعدة لقبول ذلك.

وعلى صلة، فإنه في انتصارٍ محتملٍ للمملكة المتحدة، وافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل الخطة النهائية بشأن تنقل الشباب، ومواصلة النقاش حول برنامجٍ محتملٍ لتنقل الشباب، بدلاً من إبرام اتفاقياتٍ ملموسة. وقال مصدرٌ لقناة (سكاي نيوز): "بشكلٍ عام، إنها صفقةٌ جيدةٌ للجميع".