إيلاف من لندن: بموجب حكم قضائي، فإنه بات من المقرر إطلاق سراح اليميني البريطاني المتطرف تومي روبنسون من السجن خلال أيام بعد تخفيف عقوبته بتهمة ازدراء المحكمة المدنية بأربعة أشهر في المحكمة العليا.

حُكم على الناشط السياسي اليميني المتطرف، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي-لينون، بالسجن 18 شهرًا في أكتوبر من العام الماضي بعد اعترافه بخرق أمر صادر عن المحكمة العليا عام 2021 يمنعه من تكرار ادعاءات كاذبة ضد لاجئ سوري رفع عليه دعوى قضائية ناجحة بتهمة التشهير.

وتألف الحكم من جزأين: 14 شهرًا عقابيًا و4 أشهر قسرية، حيث أبلغ قاضي الحكم، السيد جاستس جونسون، روبنسون أنه بإمكانه تخفيف عقوبته إذا "تخلص" من تهمة ازدراء المحكمة باتخاذ خطوات للامتثال للأمر القضائي.

قدم روبنسون طلبًا لتخليص نفسه من تهمة ازدراء المحكمة في جلسة استماع يوم الثلاثاء، حيث أبلغ محاموه المحكمة أنه أبدى "التزامًا" بالامتثال للأمر. واتفق محامو النائب العام على أن روبنسون قد اتخذ خطوات للالتزام بالأمر القضائي.

كلام القاضي

وفي حكمه، قال القاضي جونسون إنه على الرغم من "غياب الندم أو الندم" من روبنسون، إلا أنه أظهر "تغييرًا في موقفه" منذ صدور الحكم عليه.

وقال: "لقد تعهد [روبنسون] بالامتثال للأمر القضائي في المستقبل، وأنه لا ينوي انتهاكه مرة أخرى، وأنه يدرك عواقب ما سيحدث في حال انتهاكه للأمر القضائي مرة أخرى".

وأضاف: "أرى أنه من المناسب الموافقة على الطلب".

وقال القاضي: "النتيجة العملية، رهنًا بتأكيد سلطات السجن، هي إطلاق سراح المتهم بمجرد إتمامه للجزء العقابي، والذي أفهم أنه سيتم ذلك خلال الأسبوع المقبل".

يشار غل انه بعد سجنه، خسر روبنسون دعوى قضائية ضد وزارة العدل بشأن عزله عن السجناء الآخرين في مارس/آذار.

ثم خسر الطعن القانوني على الحكم الصادر ضده في محكمة الاستئناف في أبريل/نيسان، لكن ثلاثة قضاة كبار قالوا إنه "لا يزال بإمكانه تقليص الفترة التي يتعين عليه قضاؤها في الاحتجاز من خلال اتخاذ الخطوات التي حددها" القاضي جونسون.