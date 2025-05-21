إيلاف من لندن: قالت تقارير إن وزير الزراعة الياباني ستقال بعد تصريحه بأنه "لم يضطر قط لشراء الأرز" في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص وارتفاع أسعار حبوبها الأساسية.

قدّم تاكو إيتو استقالته إلى رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا يوم الأربعاء بعد أن أدلى بهذه التصريحات في ندوة حزبية يوم الأحد الماضي، وقال السيد إيتو إن مؤيديه لطالما أهدوه الأرز، مما يعني أنه ليس مضطرًا لشرائه بنفسه.

وأثارت تصريحاته على الفور ردود فعل شعبية غاضبة.

وقال السيد إيتو للصحفيين بعد تقديم استقالته في مكتب رئيس الوزراء: "لقد أدليت بتصريح غير لائق على الإطلاق في وقت يعاني فيه المستهلكون من ارتفاع أسعار الأرز".

أعتذر للناس

وقال لوكالة كيودو للأنباء: "سألتُ نفسي إن كان من المناسب لي البقاء على رأس وزارة الزراعة في وقت حرج تشهد فيه أسعار الأرز ارتفاعًا، وخلصتُ إلى أنه ليس كذلك.

وأضاف: "مرة أخرى، أعتذر للناس عن الإدلاء بتعليقات غير لائقة للغاية كوزير في الوقت الذي يعانون فيه من ارتفاع أسعار الأرز".

وهددت أحزاب المعارضة بتقديم اقتراح بسحب الثقة منه إذا لم يستقيل السيد إيتو طواعيةً بحلول ظهر الأربعاء.

وتعاني اليابان من نقص في الأرز منذ أن أدى الطقس الحار إلى ضعف الحصاد في عام 2023.

وفي الآونة الأخيرة، أدى تحذير حكومي من الاستعداد قبل زلزال كبير في أغسطس الماضي إلى إقبال شديد على الشراء بدافع الذعر، مما زاد من تقليص الإمدادات.

كما ألقى السياسيون باللوم على ارتفاع أسعار الأسمدة والسلع الأخرى ذات الصلة.

سحب كميات من الأرز

وقد شهدت الأزمة قيام الحكومة بسحب كميات هائلة من الأرز من مخزونات الطوارئ لأول مرة.

وفي أبريل، استوردت اليابان أيضًا الحبوب من كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 25 عامًا في محاولة أخرى لتعزيز الإمدادات وخفض الأسعار.

لكن أسعار الأرز في المتاجر استمرت في الارتفاع، حيث وصلت إلى 4268 ينًا (22 جنيهًا إسترلينيًا) لكل 5 كيلوغرامات في الأسبوع المنتهي في 11 مايو - وهو ضعف ما كانت عليه قبل عام.

استُبدل السيد إيتو بشينجيرو كويزومي، وزير البيئة السابق الذي ترشح ضد رئيس الوزراء على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي العام الماضي دون جدوى.

وتُفاقم أزمة الأرز الضغط على حكومة السيد إيشيبا الأقلية، قبل الانتخابات المقبلة في البلاد في يوليو/تموز.