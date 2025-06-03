إيلاف من لندن: قد يواجه ثلاثة بريطانيين عقوبة الإعدام في بالي بعد مثولهم أمام المحكمة بتهمة تهريب ما يقرب من كيلوغرام من الكوكايين إلى إندونيسيا.

أُلقي القبض على جوناثان كريستوفر كولير وليزا إيلين ستوكر بعد أن أوقفهما موظفو الجمارك عند جهاز الأشعة السينية. ويُحاكم بريطاني ثالث، و فينياس أمبروز فلوت، بشكل منفصل.

وقال الادعاء العام أن جوناثان كريستوفر كولير وليزا إيلين ستوكر أُلقي القبض عليهما في الأول من فبراير/شباط بعد أن أوقفهما موظفو الجمارك عند جهاز الأشعة السينية بعد عثورهما على مواد مشبوهة في أمتعتهما.

وأكدت نتيجة اختبار معملي أن 10 أكياس من مزيج حلوى أنجل ديلايت المجفف في أمتعة كولير وسبعة أكياس مماثلة في حقيبة شريكه تحتوي على 993.56 غرامًا، أو أكثر من 2 رطل، من الكوكايين، بقيمة تقدر بنحو 6 مليارات روبية (272 ألف جنيه إسترليني)، وفقًا لما صرح به المدعي العام آي. ماد ديبا أومبارا للمحكمة الجزئية في العاصمة الإقليمية دينباسار.

وألقي القبض على فينياس أمبروز فلوت، 31 عامًا، بعد يومين بعد أن أعدت الشرطة عملية تسليم مراقب، زُعم أن المشتبه بهما الآخرين سلماه فيها المخدرات في موقف سيارات أحد الفنادق في دينباسار. ويخضع لمحاكمات منفصلة.

وقال السيد أومبارا إن المخدرات جُلبت من إنكلترا إلى إندونيسيا عبر قطر.

وصرح بونكو إندريو، نائب مدير وحدة مكافحة المخدرات في شرطة بالي، للصحفيين في فبراير/شباط، بأن المجموعة نجحت في جلب الكوكايين إلى البلاد مرتين من قبل.

إعدام رميا بالرصاص

ويُعدم مهربو المخدرات المدانون في إندونيسيا أحيانًا رميًا بالرصاص. أُجِّلت المحاكمة إلى الأسبوع المقبل، حيث ستستمع هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة إلى شهادات الشهود.

وينتظر حوالي 530 شخصًا، من بينهم 96 أجنبيًا، تنفيذ حكم الإعدام في إندونيسيا، ومعظمهم بتهم تتعلق بالمخدرات، وفقًا لأرقام وزارة الهجرة والإصلاح في البلاد.

ومن بين هؤلاء، البريطانية ليندسي سانديفورد، البالغة من العمر 69 عامًا، التي تنتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ أكثر من عقد بعد العثور على 3.8 كيلوغرام من الكوكايين في أمتعتها عام 2012.

مركز تهريب رئيسي

وعلى الرغم من قوانينها الصارمة، تُعدّ إندونيسيا مركزًا رئيسيًا لتهريب المخدرات، وفقًا للأمم المتحدة، ويعود ذلك جزئيًا إلى استهداف العصابات الدولية لشبابها.

وفي الأسبوع الماضي، حُكم على توماس باركر، من كمبريا، بالسجن 10 أشهر في بالي بتهمة ارتكاب جرائم مخدرات بعد إسقاط تهمة كانت تُعاقَب عليها بالإعدام. وقد اتُهم بجمع طرد يحتوي على مادة MDMA من سائق دراجة نارية أجرة في شارع قريب.

وخلال تحقيقات الشرطة، تمكّن الكهربائي البالغ من العمر 32 عامًا من إثبات أنه لم يطلب الطرد، بل أُرسل من قِبل صديق له يعمل تاجر مخدرات، يُعرف باسم نيكي فقط، والذي كان باركر يعرفه منذ عامين تقريبًا، وكان يتواصل معه عبر تطبيق تيليجرام.

وخفّضت الشرطة التهمة الأولية بالاتجار بالمخدرات، والتي قد تُؤدي إلى عقوبة الإعدام، إلى جريمة أقل خطورة وهي إخفاء معلومات عن السلطات.

وكان أُلقي القبض على رجل أسترالي، يُدعى لامار آرون أتشي، يبلغ من العمر 43 عامًا، من كيرنز شمال كوينزلاند، في 22 مايو/أيار بعد أن صادرت الشرطة 1.7 كيلوغرام (3.7 رطل) من الكوكايين خلال مداهمة لمنزله المستأجر في شاطئ كوتا.

وصرح قائد شرطة بأن فرق مراقبة مكافحة المخدرات أفادت بأن أتشي قد تلقى طردين مشبوهين أُرسلا بالبريد إلى دينباسار من إنجلترا. وقد يواجه هو أيضًا عقوبة الإعدام.