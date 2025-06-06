إيلاف من واشنطن: قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إن الرئيس دونالد ترامب مذكور ضمن وثائق عدة تتعلق بقضية رجل الأعمال جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية واستغلال جنسي.

وكتب ماسك في تغريدة على منصة "إكس": "حان وقت المفاجأة الكبرى: دونالد ترامب موجود في ملفات إبستين. هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها. يوما سعيدا دونالد ترامب!".

وأضاف ماسك: "احفظوا هذا المنشور للمستقبل. الحقيقة ستظهر".

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق من اليوم الخميس بخفض العقود الحكومية والدعم المالي المهم لأعمال ماسك مع انتشار التداعيات الناجمة عن خلافهما.

وبعد ساعات من تحسر ترامب على تفكك علاقته بماسك وقوله إنه "محبط" إزاء داعمه السابق ومستشاره، ورد ماسك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صعد ترامب الخلاف عن طريق التهديد باستغلال الحكومة الأمريكية في الإضرار بأرباح ماسك.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "إن أسهل طريقة لتوفير الأموال في ميزانيتنا، المليارات والمليارات من الدولارات، هي إلغاء الدعم الحكومي والعقود لإيلون. لطالما كنت متفاجئا من أن (الرئيس السابق جو) بايدن لم يقم بهذا!".

يذكر أنه في فبراير المنصرم، رفعت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي السرية عن وثائق عدة تتعلق بقضية رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية واستغلال جنسي، لكنه انتحر في السجن قبل محاكمته.

لكن الوثائق المنشورة، ومنها قوائم اتصال وخطط سفر لشريكة حياته المتواطئة معه غيلاين ماكسويل، ابنة قطب الأعمال البريطاني روبرت ماكسويل، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في نيويورك منذ عام 2022، لم تبدُ للوهلة الأولى أنها تحتوي على أية معطيات مهمة.

ونقل بيان لوزارة العدل عن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل قوله إن جهازه "يدخل حقبة جديدة تتميز بالنزاهة والمساءلة والسعي الدؤوب إلى تحقيق العدالة".

وبعد أن طلبت بوندي من مكتب التحقيقات الفيدرالي تسليم كل عناصر ملف إبستين، تلقت وزارة العدل نحو 200 صفحة من الوثائق، لكنها علمت في ما بعد بآلاف الصفحات التي لم يسبق الإفراج عنها رسميا، بحسب البيان.