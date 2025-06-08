إيلاف من واشنطن: كشف السيناتور الجمهوري، تيد كروز، أنه كان برفقة الرئيس دونالد ترامب، الذي كان غاضبًا، عندما شن إيلون ماسك، حليفه السابق، هجومًا لاذعًا عليه عبر الإنترنت يوم الخميس. وقال السيناتور الجمهوري عن تكساس إن هذا الخلاف جعله يشعر وكأنه طفل في خضم طلاق.

وفي بودكاسته "الحكم مع تيد كروز"، يوم الجمعة، كشف السيناتور الجمهوري قائلًا: "كنت جالسًا في البيت الأبيض بينما كان هذا الأمر يتكشف. كان ترامب غاضبًا. كان ينفّس عن غضبه، كنت جالسًا هناك، وكانت التغريدات تتوالى... كان إيلون يقول أشياء قاسية للغاية".

وشن الملياردير، مالك شركتي سبيس إكس وتسلا، هجومًا على ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي استمر لأيام، واصفًا مشروع قانون المصالحة "الكبير والجميل" الذي اقترحه الرئيس بأنه "مقزز"، وحث الكونغرس على إلغائه.

وصرح ماسك بغضب بعد أن تحدث ترامب علنًا عن الخلاف المحتدم: "لولا وجودي، لكان ترامب قد خسر الانتخابات، ولسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، ولحصل الجمهوريون على 51 مقعدًا مقابل 49 مقعدًا في مجلس الشيوخ".

وعلق كروز قائلًا: "هذان رجلان أعرفهما جيدًا، وكلاهما صديقان حميمان لي". وأضاف: "أشعر وكأنني طفل طلاق مرير، حيث يقول: أتمنى حقًا أن يتوقف أبي وأمي عن الصراخ".

وتصاعد الخلاف بين ترامب وماسك في وقت لاحق من الأسبوع، حيث هدد ترامب بإلغاء عقود حكومية بمليارات الدولارات لشركات ماسك، بينما ادعى ماسك أن ترامب كان مترددًا في نشر ملفات جيفري إبستين لأنه موجود فيها.

وعلّق كروز ومُقدّمه المُشارك بأنهما يعتقدان أن كلا الرجلين مُحقّان؛ يجب إقرار مشروع قانون الميزانية الضخم والجميل الذي طرحه ترامب، ولكن على الحكومة مُعالجة العجز بشكل أكبر، كما جادل ماسك.

وقال بن فيرغسون، مُقدّم البودكاست المُشارك: "للأسف، يعمل إيلون على افتراض أن الكونغرس يُريد فعلًا القيام بالمهمة وإنقاذ بلدنا. وأعتقد أن ترامب يعمل على أساس أن هناك الكثير من الأشخاص في الكونغرس لا يُراعون مصالح الشعب الأميركي".