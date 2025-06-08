إيلاف من دمشق: أفادت مصادر إعلامية اليوم الأحد باغتيال قيادي عراقي سابق في "هيئة تحرير الشام" بأحد شوارع مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال مصدر لموقع "بغداد اليوم"، إن "أبو عائشة العراقي كان من القيادات المرتبطة بتنظيم داعش بعد عام 2014، قبل أن يهرب إلى سوريا عام 2016 وينخرط ضمن إحدى التنظيمات المسلحة الناشطة في إدلب، حيث بقي فيها لسنوات".

وأضاف أن "مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية أقدما على اغتياله أثناء زيارته لأحد أقاربه في قرية تابعة لمنطقة إدلب، في ظروف لا تزال غامضة"، مشيرا إلى أنه "تم نقله إلى الطب العدلي وسط توقعات بدفنه اليوم".

وبين المصدر أن "القيادي المغتال كان معروفا بقربه من هيئة تحرير الشام، وإن اغتياله قد يكون جزءا من صراع داخلي بين قيادات متعددة الجنسيات تنشط في إدلب، خصوصا القادمة من أواسط آسيا كتركمانستان والباكستان والشيشان والإيغور".

وتابع أن "عملية الاغتيال هذه تعد الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي تستهدف قيادات عراقية في إدلب، في ظل تصاعد التنافس بين فصائل تحمل أجندات متضاربة في منطقة تشهد اضطرابا أمنيا كبيرا".



