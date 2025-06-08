إيلاف من لندن: أعلنت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية أن كل منطقة في إنكلترا ستحصل على ما يصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها على مشاريع العلوم والتكنولوجيا التي تختارها.

وستُشكل الأبحاث المتعلقة بعلاجات دوائية أسرع وبطاريات أطول عمرًا جزءًا من تمويل العلوم والتكنولوجيا البالغ 86 مليار جنيه إسترليني، والمقرر الكشف عنه في مراجعة الإنفاق الحكومي الأسبوع المقبل.

ويوم الأربعاء، ستكشف وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عن مقدار أموال دافعي الضرائب التي ستحصل عليها كل إدارة حكومية.

مشاريع علمية

وأعلنت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا أن كل منطقة في إنكلترا ستحصل على ما يصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها على مشاريع العلوم والتكنولوجيا التي تختارها.

وفي ليفربول، يُخصص التمويل لتسريع تطوير علاجات دوائية جديدة، بينما في جنوب ويلز، سيُخصص لتمويل رقائق دقيقة أطول عمرًا للهواتف الذكية والسيارات الكهربائية. تقول الحكومة إنه بحلول عام 2030، ستتجاوز قيمة حزمة الإنفاق التي أقرتها السيدة ريفز 22.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا، يوم الأحد: "بريطانيا هي موطن العلوم والتكنولوجيا. ومن خلال "خطة التغيير"، نستثمر في تجديد بريطانيا لخلق فرص عمل، وحماية أمننا من التهديدات الخارجية، وتحسين وضع الأسر العاملة".

وأضاف وزير العلوم والتكنولوجيا، بيتر كايل: "تجري أبحاث مذهلة وطموحة في كل ركن من أركان بلدنا، من ليفربول إلى إنفرنيس، ومن سوانزي إلى بلفاست، ولهذا السبب، فإن تمكين المناطق من تسخير الخبرات والمهارات المحلية لصالحنا جميعًا هو جوهر هذا التمويل الجديد - مما يساعد على تحقيق النمو الاقتصادي الذي هو محور خطتنا للتغيير".

الميزانية الثابتة بالقيمة الحقيقية "لن تكون كافية".

ورحب قادة المناطق، مثل عمدة شمال شرق لندن، كيم ماكغينيس، وعمدة ويست ميدلاندز، ريتشارد باركر، بوعد التمويل. لكن قادة الصناعة استقبلوا هذا الإعلان بحذر.

وقال جون-آرني روتينجدين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ويلكوم، أكبر ممول غير حكومي للأبحاث في المملكة المتحدة: "مع أن الوضع المالي الحالي إيجابي، إلا أن ثبات ميزانية العلوم بالقيمة الحقيقية، إلى جانب استمرار العوائق مثل ارتفاع تكاليف تأشيرات العلماء الموهوبين وأزمة تمويل الجامعات، لن يكون كافيًا للمملكة المتحدة لتحقيق التقدم اللازم لتعزيز سمعتها العلمية في عالم يشهد تنافسًا متزايدًا".

وأكد أن على المملكة المتحدة أن "تسعى لريادة مجموعة الدول السبع في كثافة البحث العلمي" لتحقيق "نمو اقتصادي" و"تقدم في مجالات الصحة والعلوم والتكنولوجيا يعود بالنفع علينا جميعًا".

وأعرب توني ماكبرايد، مدير السياسات والشؤون العامة في معهد الفيزياء، عن مخاوف مماثلة. وقال: "للاستفادة الكاملة من الإمكانات التحويلية للبحث والابتكار - أينما كان - نحتاج إلى خطة استراتيجية علمية تمتد لعقد من الزمن".

قوى عاملة ماهرة

وأكد السيد ماكبرايد أن "خطة لقوى عاملة ماهرة... تبدأ بالمعلمين وتتناول كل مرحلة تعليمية" أمر أساسي - وهو أمر يأمل أن يُدرج في مراجعة الإنفاق التي ستجريها السيدة ريف. من بين الإعلانات الأخرى المتوقعة إلغاء محتمل للحد الأقصى لإعانة الطفلين، والموافقة على إنشاء محطة طاقة نووية جديدة في سوفولك - سايزويل سي.