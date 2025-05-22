إيلاف من واشنطن: كشف السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأميركية يحيئيل لايتر معلومات تتعلق بالقتيلين اللذين سقطا في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن السفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر قوله إن الشخصين اللذين قتلا في الهجوم هما "شاب وشابة كانا على وشك الخطوبة".

وأضاف لايتر: "اشترى الشاب خاتما هذا الأسبوع من أجل خطبة صديقته في الأسبوع القادم بالقدس".

وأوضح أن القتيلين كانا يحضران فعالية في المتحف اليهودي بواشنطن.

وأعلنت الشرطة الأميركية أنها حددت هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن.

كشفت مصادر دبلوماسية في برلين، الخميس، لوكالة فرانس برس، أن الموظف في السفارة الإسرائيلية الذي قتل مع شريكته مساء الأربعاء في هجوم في واشنطن كان يحمل أيضا الجنسية الألمانية.

وقالت المصادر إن المواطن الإسرائيلي يارون ليشينسكي "كان يحمل جواز سفر ألمانيا".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأميركية يحيئيل لايتر قوله إن الشخصين اللذين قتلا في الهجوم هما "شاب وشابة كانا على وشك الخطوبة".

وقالت شرطة واشنطن إنها حددت هوية المشتبه به بأنه إلياس رودريغيز ويبلغ من العمر 30 عاما.

ووفق شرطة واشنطن فإن المشتبه به "لم يكن معروفا لدى الشرطة".

وأوضحت الشرطة أنها لم "تتلق أي معلومات استخباراتية عن تهديد إرهابي أو جريمة كراهية محتملة قبل إطلاق النار".

وقال قائد شرطة واشنطن إن المشتبه به هتف "فلسطين حرة" خلال احتجازه، مضيفا أن المشتبه به "شوهد وهو يتجول خارج المتحف قبل إطلاق النار، واعتقله أفراد الأمن لاحقا".

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت بمقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن.