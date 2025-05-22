إيلاف من لندن: اتهمت إسرائيل قادة أوروبيين بـ"التشهير بالدماء" الذي أدى إلى إطلاق النار ومقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأميركية واشنكن دي سي.

وتحدث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الآن عن حادثة إطلاق النار في واشنطن، ووصفها بأنها "نتيجة مباشرة للتحريض المعادي للسامية" الذي هو "سام للغاية ويُستخدم في جميع أنحاء العالم" منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال ساعر إن هناك "خطًا مباشرًا" بين من ينتقدون أفعال إسرائيل في غزة، والتي يصفها بـ"التشهير بالدماء"، وبين عمليات القتل في واشنطن العاصمة.

وأضاف: "هذا التحريض يمارسه أيضًا قادة ومسؤولون من العديد من الدول والمنظمات الدولية، وخاصة من أوروبا".

وتابع ساعر: "كلمات تُشبه التشهير بالدماء في العصر الحديث، ويتم تفريقها بشكل جيد. الإبادة الجماعية المزعومة. الجرائم المزعومة ضد الإنسانية وقتل الأطفال. كل هذه تُمهد الطريق لهذه الجرائم". "كفى اتهاماتكم الباطلة"

ويقول الوزير الإسرائيلي إن "الأجواء العالمية تُعرّض الدماء الإسرائيلية واليهودية للخطر". ويضيف: "هذا ما يحدث عندما يستسلم قادة العالم للدعاية الإرهابية الفلسطينية ويخدمونها.

وأضاف: "أقول اليوم لهؤلاء القادة والمسؤولين: كفوا عن تصريحاتكم ضد إسرائيل، كفوا عن اتهاماتكم الباطلة، وعززوا إسرائيل في معركتها التاريخية ضد محور الشر في الشرق الأوسط."

تهديد بإجراءات

يذكر أن المملكة المتحدة وفرنسا وكندا هددت باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا واصلت عملياتها العسكرية "الشنيعة" في غزة ولم "تسمح فورًا" بدخول المساعدات إلى القطاع.

ومن المقرر أيضًا أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ما إذا كان ينبغي تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل بسبب المشاهد "الكارثية" في غزة.

وعلى صلة، أعربت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن "صدمتها وحزنها" إزاء إطلاق النار في واشنطن.

وقالت على منصة "X": "لا مكان، ولا ينبغي أن يكون هناك مكان في مجتمعاتنا للكراهية أو التطرف أو معاداة السامية. أتقدم بتعازي إلى..." "عائلات الضحايا وشعب إسرائيل."