إيلاف من لندن : تحتضن الكويت ما بين 10 و12 مايو الجاري فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في دورته العشرون تحت رعاية الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ،رافعا شعار "تحديات الإعلام .. في ظل تطور التكنولوجيا والتحول الرقمي ".

وتحل دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف على فعاليات الملتقى الاعلامي العربي ، حيث يشارك وفد إعلامي كبير من القطاعين الحكومي والخاص في فعاليات الملتقى ، تقديرا لمكانة دولة الإمارات العربية المتحده ، وكذلك للإعلام الإماراتي الذي يخطو خطوات مميزة ويواكب التطورات الإعلامية ، ويسخر التكنولوجيا لخدمة صناعة الإعلام بشكل أمثل.

يركز الملتقى الإعلامي العربي هذا العام على دور الإعلام العربي في مواجهة التحولات الرقمية المتسارعة، وما تفرضه من تحديات وفرص.

ويستكشف الملتقى كيفية توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الحضور الإعلامي العربي وتوسيع نطاقه العالمي، مع تسليط الضوء على دور الإعلام في دعم التنوع الثقافي والحفاظ على الهوية العربية.

الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي المستشار ماضي عبدالله الخميس

وقال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي المستشار ماضي عبدالله الخميس إن الملتقى هذا العام سيتناول العديد من الأفكار مثل التحول الرقمي في الإعلام ، حيث سيناقش كيفية تبني المؤسسات الإعلامية العربية تقنيات الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي، ومختلف المستجدات التكنولوجية لتحسين إنتاج المحتوى وتوزيعه.وايضا مواجهة الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي، إذ يُركز على أهمية وضع استراتيجيات لمحاربة الأخبار الكاذبة ، وكيف يمكن للإعلام الرقمي العربي أن يحقق مصداقية أكبر في هذا السياق.

وأضاف الخميس ان الملتقى سيستعرض أيضا موضوع الإعلام وصناعة الرأي العام ، وتأثير الإعلام الحديث على تشكيل الرأي العام العربي، وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية.

فضلا عن ذلك ،سيتطرق الملتقى لمفهوم الهوية الإعلامية العربية في عالم معولم ،وكيفية الحفاظ على الهوية الثقافية العربية في عصر العولمة والتحديات التي تواجهها من أجل الحفاظ على القيم والمبادئ المحلية.

وسيتناول الملتقى ايضا موضوع الاقتصاد الإعلامي الجديد ، ودور التحول الرقمي في إعادة تشكيل النماذج الاقتصادية لوسائل الإعلام، وسبل تطوير نماذج أعمال مستدامة في بيئة إعلامية رقمية.الى جانب تمكين الإعلاميين الشباب في العصر الرقمي بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة العصر الرقمي واستغلال الفرص التي يوفرها.

وذكر أمين عام الملتقى الإعلامي العربي أن هذا الأخير يظهر جوانب من قوة التأثير على الجمهور ، ومناقشة كيف تحولت دفة التأثير على الجمهور المتلقي من المؤسسات الإعلامية إلى الأفراد ، ومدى القدرة على السيطرة على إعلام الأفراد وتوجيهه.

وأوضح الخميس أن الملتقى الإعلامي العربي يهدف إلى تقديم رؤى شاملة حول مستقبل الإعلام العربي في ظل الثورة الرقمية، ويشجع على التفكير في الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الراهنة، مما يسهم في تعزيز دوره على المستوى المحلي والدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الإعلامي العربي يشارك فيه عدد من وزراء الإعلام ونخبة من أبرز الإعلاميين والكتاب والصحفيين والأكاديميين العرب ، اضافة إلى مجموعة من الشباب وصناع المحتوى.

ويشهد الملتقى الإعلامي العربي هذا العام تعاونا مشتركاً مع منتدى الفكر والثقافة العربية في دولة الإمارات العربية ورئيسه الدكتور جمال السويدي، من خلال عقد بعض الجلسات الحوارية الخاصة حوّل تورطات التكنولوجيا وأثرها على وسائل الإعلام.