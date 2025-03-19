إيلاف من واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستقدم 15 مليون دولار لأي شخص يستطيع تقديم معلومات عن ممولي الحوثيين ، وذلك بحسب حساب "مكافآت العدالة" التابع للوزارة على منصة إكس.

ويمكن لأولئك الذين لديهم معلومات عن ممولي الحوثيين أو شركائهم أو شبكاتهم المالية إرسال المعلومات إلى وزارة الخارجية الاميركية عبر سيغنال Signal أو تلغرام Telegram أو واتساب WhatsApp أو خط الإبلاغ المستند إلى Tor، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

وكتبوا: "شنّ أنصار الله (الحوثيون) هجمات متعددة على سفن تجارية في البحر الأحمر، مما أسفر عن مقتل مدنيين وإجبارهم على تغيير مسار الملاحة البحرية. كما حاول هؤلاء الإرهابيون، المدربون والمسلحون من إيران، اختطاف سفن وإطلاق صواريخ من البر إلى البحر على سفن تابعة للولايات المتحدة ودول حليفة".

الضربات الأمريكية في اليمن

نفذت الولايات المتحدة، الاثنين، ضربات محددة ضد الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء ، بما في ذلك مواقع مثل مصنع الحديد الحبشي والمناطق الواقعة جنوب المجمع الرئاسي.

منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، شن الحوثيون هجمات على طول طرق الشحن الدولية في البحر الأحمر تضامناً مع الفلسطينيين وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.

استهداف حاملة الطائرات هاري ترومان

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله اليمنية ، يحيى سريع، تنفيذ عملية عسكرية مشتركة جديدة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في البحر الأحمر. وأوضح أنه جرى تنفيذ العملية باستخدام عدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وقال سريع، في بيان إن القوات المسلحة اليمنية رصدت تحركات معادية في البحر الأحمر استعدادا لشن هجوم جوي واسع على اليمن، ما دفعها إلى تنفيذ عملية عسكرية استباقية.

وأضاف أن هذه الضربة تأتي في إطار تصعيد العمليات العسكرية ضد إسرائيل، ردا على استمرار العدوان على غزة، مشددا على أن "الاعتداءات الأميركية لن تثني الجماعة عن أداء واجبها الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني".

وأكد المتحدث العسكري أن استهداف "هاري ترومان" هو الرابع من نوعه خلال الـ72 ساعة الماضية، في إشارة إلى تصعيد الهجمات ضد القوات الأمريكية في المنطقة. كما جدد التهديد بمواصلة استهداف السفن الحربية الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر، طالما استمر القصف على غزة.

يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وأنصار الله من جهة أخرى، حيث تكثف الجماعة هجماتها على السفن المرتبطة بإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تنفيذ ضربات عسكرية واسعة ضد مواقع أنصار الله في اليمن. إلا أن الجماعة أعلنت استمرارها في استهداف السفن العسكرية والتجارية المرتبطة بإسرائيل وأمريكا، مؤكدة أن هذه العمليات تأتي "ردًا على العدوان الإسرائيلي على غزة والدعم الأمريكي له".