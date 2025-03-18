تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر رحيل الداعية المصري حجازي محمد يوسف شريف الشهير بـ "أبو إسحاق الحويني".

وتوفي الحويني في مستشفى بقطر، الاثنين، بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 68 عاما.

وتباينت ردود الفعل بين مدْح تاريخ الرجل والقدح في آرائه؛ فوصفه مؤيدون بـ "الفارس الذي ترجّل"، وبأنه "كان رجلاً إذا رأيته كأنما رأيت أناساً من القرون الأولى" بحسب أحد المنشورات على فيسبوك.

فيما رأى آخرون أن الحويني "كان يعيش خارج العصر أو فيما يُسمى عصور الظلام ويجعل من الإسلام ديناً ضيقاً جداً والتحريم فيه يفوق الحلال بكثير"، على حدّ تعبيرهم.

وقال أحد الناشطين على فيسبوك: "رأيت رجلا سقط من طبقة محدثي القرون الأولى ... كان الحويني أجلّ رجل في هذه الطبقة يتكلم عن سياسة العلم وحب العلم وحرمة العلم والعلماء".

فيما رأى آخر أن حجازي محمد يوسف شريف "مات منذ زمن بعيد، وحلّت في روح الميت نفسٌ جديدة باسم تراثيّ يناسب التوجه، والمهمة للشخصية الجديدة هو "أبو إسحاق الحويني".

ودعا البعض تلاميذ الحويني إلى "ألا يتذكروا فتاواه الغريبة ... وأن يتذكروا شجاعة الاعتذار عنده".

وفي وسط هذه الآراء، شارك الكثيرون منشوراً يجمع بين رأيين متناقضين حدّ الشماتة: أحدهما، لابنة المفكر المصري الراحل سيد القمني ، والرأي الآخر يعود زمنه إلى ما قبل عامين، وهو لابن الداعية أبو إسحاق الحويني.

ورأى ناشطون في هذا المنشور ما يعكس "انقساماً عميقاً في المجتمع المصري بين التيارات الفكرية المختلفة؛ حيث يمثل القمني التيار العلماني النقدي، بينما يمثل الحويني التيار السلفي المتشدد" على حدّ تعبيرهم.

لماذا تصاعد الصراع بين ابنة سيد القمني ومؤيدي أبي إسحاق الحويني

معركة ما بعد الموت... من التشفي إلى المواجهة



سيد القمني: مفكر وباحث مصري عُرف بكتاباته النقدية للإسلام السياسي والجماعات المتطرفة. حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2009، مما أثار جدلاً واسعاً… pic.twitter.com/Ke4yRSxQUQ — د. عليٌ بنُ محمدِ الجُديع (@alialjodea) March 18, 2025

من هو أبو إسحاق الحويني؟

هو حجازي محمد يوسف شريف، من مواليد يونيو/حزيران 1956 بمحافظة كفر الشيخ شمالي مصر، في قرية "حوين" ونسبةً إليها لُقّب الداعية بالـ"حوينيّ".

أما كُنيته "أبو إسحاق"، فتعود إلى أبي إسحاق الشاطبي، أحد أشهر العلماء الأندلسيين، والذي تعلّق حجازي بكتاباته.

وقد تخصص أبو إسحاق الحويني في العلم الشرعي، وتحديدا علم الحديث، حيث تأثّر بكتابات الشيخ المعاصر محمد ناصر الدين الألباني، كما تتلمذ الحويني على يد عدد من المشايح في مصر، والأردن، والسعودية والسودان.

ولكنْ قبل التوجّه إلى العلوم الشرعية، كان حجازي في إسبانيا يُكمل دراسته ما بعد الجامعية في اللغة الإسبانية، عبر منحة دراسية من جامعة عين شمس التي تخرّج فيها بتفوّق.

لكن حجازي لم يرغب في مواصلة دراسته في إسبانيا وعاد إلى مصر، وفي عزمه تغيير وجهته ولقبه، ليصبح فيما بعدُ أحد أبرز دعاة ما يُعرف بـ "السلفية العلمية" التي تركّز على تدريس ونشر علوم الحديث والتفسير والفقه، بعيداً عن السياسة و"السلفية السياسية" و"السلفية الجهادية".

وكان للحويني اهتمام بتخريج الأحاديث وتحقيقها، وله مؤلفات عديدة، منها: النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة، وصحيح القصص النبوي، وكتاب الانشراح في آداب النكاح.

وكان الحويني يقدّم العديد من البرامج التليفزيونية.

ونعى الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية، الحويني الذي "سخّر عمره وجهده لخدمة السنة النبوية وعلومها" بحسب ما ورد في النعي.