إيلاف من واشنطن: أعرب موقع Strategic Culture عن الاعتقاد بأنه ربما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحليفه السابق إيلون ماسك يتظاهران بالخلاف والتلاسن من أجل فصل أوكرانيا عن منظومة ستارلينك.

وأضاف الموقع: "الانفصال عن البيت الأبيض، يسمح لإيلون ماسك بفصل أوكرانيا عن منظومة ستارلينك للاتصالات عبر الأقمار الصناعية".

وأشار كاتب المقالة إلى أن ترامب ربما يريد من ذلك، إرغام فلاديمير زيلينسكي على التوجه نحو اتفاقيات السلام بهذه الطريقة.

وستارلينك هو نظام إنترنت عبر الأقمار الصناعية يوفره إيلون ماسك من خلال شركة SpaceX. وتلعب ستارلينك دورا حيويا في دعم الجيش الأوكراني وتوفير إمكانية استخدام الاتصالات له. ففي 26 فبراير 2022، طلبت كييف من إيلون ماسك ربط أوكرانيا بمنظومة ستارلينك. فاستجاب ماسك وتم تضمين أوكرانيا على الفور في نظام تغطية الإنترنت من شبكة ستارلينك الفضائية.

نشأ الخلاف بين الرئيس الأمريكي ورجل الأعمال هذا الأسبوع بعد أن انتقد ماسك مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يدعمه البيت الأبيض. وسرعان ما تطور الخلاف إلى تهجمات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتردد صداه في الأوساط السياسية والتجارية الأمريكية.