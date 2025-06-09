إيلاف من لندن: قالت رئاسة الحكومة البريطانية (10 داونينغ ستريت) بأنها ترغب في أن ترى إسرائيل تُحلّ الوضع المتعلق باحتجاز يخت "مادلين" "بسلامة وضبط النفس، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني للصحفيين في إحاطة صحفية في 10 داونينغ ستريت قائلاً: "لقد أوضحنا موقفنا فيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة. ووصفه رئيس الوزراء بأنه مروع ولا يُطاق".

وأضاف: "لقد أوضحنا بجلاء ضرورة إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة"، مُضيفًا أن "دخول المساعدات دون عوائق وعلى نطاق واسع لتلبية الاحتياجات الهائلة في غزة أمر بالغ الأهمية".

هجمات 7 أكتوبر

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي سيعرض على غريتا ثونبرغ ونشطاء آخرين لقطات من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول بعد تحويل مسار قارب مساعدات متجه إلى غزة إلى إسرائيل.

وفي وقت مبكر من صباح الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن اليخت "مادلين" الذي يرفع العلم البريطاني - والذي يُديره تحالف أسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين - "يشق طريقه بأمان إلى شواطئ إسرائيل".

وأضافت الوزارة أن جميع الركاب سالمون ولم يُصبهم أذى، ونشرت لقطات للنشطاء وهم يُسلّمون الشطائر والماء.

وفي بيانٍ صادرٍ عن المتحدث باسمه، قال وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليماتٍ لقوات الدفاع الإسرائيلية بعرض لقطاتٍ من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على ركاب السفينة عند وصولهم إلى ميناء أشدود.

وقال: "يجب على غريتا المعادية للسامية وأصدقائها المؤيدين لحماس أن يروا حقيقة منظمة حماس الإرهابية - التي جاؤوا لدعمها والعمل باسمها".

وأضاف: "يجب أن يروا الفظائع المرتكبة ضد النساء وكبار السن والأطفال، وأن يفهموا من تُقاتل إسرائيل دفاعًا عن نفسها".

الاستيلاء على السفينة

وأشاد كاتس بجيش الدفاع الإسرائيلي "لاستيلائه السريع والآمن" على السفينة، وقال إن الجيش الإسرائيلي "سيواصل معركته العادلة والأخلاقية ضد قتلة حماس حتى هزيمتهم، وإطلاق سراح جميع الرهائن، واستعادة أمن إسرائيل بالكامل".

وصرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق بأنه من المتوقع عودة ركاب سفينة "مادلين" إلى أوطانهم، وأن المساعدات الإنسانية التي تحملها السفينة ستُنقل إلى غزة عبر القنوات الرسمية.

وأضافت الوزارة أن ثونبرغ كانت "بخير وبصحة جيدة" أثناء توجهها إلى إسرائيل، واصفةً السفينة بـ"يخت السيلفي الخاص بالمشاهير".

مزاعم احتطاف

وزعمت لجنة حماية البيئة أن ركاب اليخت "اختطفوا من قبل القوات الإسرائيلية"، ونشرت رسائل مسجلة منهم بعد أن ذكرت سابقًا أن "الجيش الإسرائيلي صعد على متن السفينة".

وكانت الناشطة المناخية ثونبرغ، البالغة من العمر 22 عامًا، واحدة من اثني عشر ناشطًا على متن سفينة "مادلين"، التي أبحرت من صقلية في الأول من مايو/أيار في مهمة تهدف إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي.

بيان حماس

وفي بيان صدر لاحقًا يوم الاثنين، أدانت حماس احتجاز طاقم "مادلين"، واصفةً إياه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وقالت الحركة أيضًا: "نحيي نشطاء التضامن الأحرار من مختلف الجنسيات الذين واجهوا التهديدات بثبات، وأكدوا أن غزة ليست وحدها".

وأضافت: "إن احتجاز مادلين (هكذا) لن يُسكت أصوات الأحرار، ولن يُوقف موجة التضامن العالمي المتنامية مع غزة".

وكانت ريما حسن، العضوة الفرنسية في البرلمان الأوروبي، من أصل فلسطيني، على متن القارب أيضًا.

وقد مُنعت من دخول إسرائيل بسبب معارضتها لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

وكتبت السيدة حسن على موقع X، بينما زُعم أن يخت أسطول الحرية كان مُحاصرًا بسفن أخرى: "اعتقل الجيش الإسرائيلي طاقم أسطول الحرية في المياه الدولية حوالي الساعة الثانية صباحًا".

جاء تحويل مسار مادلين بعد أن صرّح السيد كاتس بأنه أصدر تعليماته لجيش الدفاع الإسرائيلي بمنع السفينة من الوصول إلى الشاطئ و"اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة".

في حديثه للسيدة ثونبرغ والنشطاء الآخرين يوم الأحد، قال: "عليكم العودة أدراجكم، لأنكم لن تصلوا إلى غزة".

ادخال مساعدات

وكانت إسرائيل بدأت بالسماح بدخول بعض المساعدات الأساسية إلى غزة الشهر الماضي بعد حصار شامل دام ثلاثة أشهر بهدف الضغط على حماس ومنع الحركة من استيراد الأسلحة.

لكن العاملين في المجال الإنساني حذروا من مجاعة ما لم يُرفع الحصار والحرب التي استمرت 20 شهرًا، والتي بدأت بعد هجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس، قُتل أكثر من 54 ألف فلسطيني منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية. ولا تُفرق أرقامها بين المدنيين والمقاتلين.

اسطول الحرية

وكانت فشلت محاولة أسطول الحرية الشهر الماضي للوصول إلى غزة عن طريق البحر بعد أن تعرضت سفينة أخرى تابعة للأسطول لهجوم بطائرتين مُسيّرتين أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة مالطا.

وحمّلت الحركة إسرائيل مسؤولية الهجوم، الذي ألحق أضرارًا بالجزء الأمامي من السفينة. كما حثت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، السفن الأخرى على تحدي حصار غزة.

وقالت على مواقع التواصل الاجتماعي: "ربما انتهت رحلة مادلين، لكن مهمتها لم تنتهِ بعد. يجب على كل ميناء متوسطي إرسال سفن مساعدات وتضامن إلى غزة".